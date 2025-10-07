LeBron James le cuela un triple a medio mundo y... bien, bien no le ha sentado a nadie

Las alertas estaban preparadas en las redacciones de toda clase de periódicos por aquello del 'y si...'. Los aficionados le lloraban antes de recibir la noticia y los analistas lanzaban ya sus vaticinios sobre el 'día 1' después del 'rey'. Pero de repente llegó LeBron James y nos coló un triple a todos. Una campaña publicitaria in your face, como tanto le gusta hacer en la pista.

Por si quedan dudas a estas alturas, no, LeBron James no se retira aún. La leyenda viva del baloncesto ha comunicado este martes "la decisión de todas las decisiones", que no es sino una campaña publicitaria con la marca de cognac Hennessy.

A sus 40 años, 'King James' promete seguir dando guerra en Los Angeles Lakers y en una NBA de la que ya es, desde hace tiempo, su máximo anotador y su figura más universal.

Pero loas aparte, que ya caerán cuando se retire de verdad, lo que le están cayendo ahora son un rosario de críticas por haber jugado con los sentimientos de tantísimos aficionados al baloncesto. Bueno, también le están cayendo unos cuantos milloncitos por su acuerdo publicitario, pero esa es otra historia.

Aura es una de las palabras del momento, entre duras quejas de quienes creen que ha "arruinado" su más o menos cercana retirada con esta jugada. Aunque también los hay que celebran que su mayor temor no se ha cumplido...

Esto ha sido muy lamentable y todos podemos tener el derecho de decirlo.

El anuncio de retirada ya no será el mismo. Este anuncio le ha quitado mucho protagonismo. En mi opinión.