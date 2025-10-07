Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
LeBron James le cuela un triple a medio mundo y... bien, bien no le ha sentado a nadie
MADRID
Sigue la última hora del derrumbe de un edificio en Ópera, en el centro de Madrid
In your face, in la mía e in la de todos. "Arruinando su aura", escriben algunos indignados por el 'troleo'.

Miguel Fernández Molina
LeBron James se ríe durante un partido con sus LakersMichael Hickey

Las alertas estaban preparadas en las redacciones de toda clase de periódicos por aquello del 'y si...'. Los aficionados le lloraban antes de recibir la noticia y los analistas lanzaban ya sus vaticinios sobre el 'día 1' después del 'rey'. Pero de repente llegó LeBron James y nos coló un triple a todos. Una campaña publicitaria in your face, como tanto le gusta hacer en la pista.

Por si quedan dudas a estas alturas, no, LeBron James no se retira aún. La leyenda viva del baloncesto ha comunicado este martes "la decisión de todas las decisiones", que no es sino una campaña publicitaria con la marca de cognac Hennessy.

A sus 40 años, 'King James' promete seguir dando guerra en Los Angeles Lakers y en una NBA de la que ya es, desde hace tiempo, su máximo anotador y su figura más universal. 

Pero loas aparte, que ya caerán cuando se retire de verdad, lo que le están cayendo ahora son un rosario de críticas por haber jugado con los sentimientos de tantísimos aficionados al baloncesto. Bueno, también le están cayendo unos cuantos milloncitos por su acuerdo publicitario, pero esa es otra historia.

Aura es una de las palabras del momento, entre duras quejas de quienes creen que ha "arruinado" su más o menos cercana retirada con esta jugada. Aunque también los hay que celebran que su mayor temor no se ha cumplido...

Esto ha sido muy lamentable y todos podemos tener el derecho de decirlo.

El anuncio de retirada ya no será el mismo. Este anuncio le ha quitado mucho protagonismo. En mi opinión.

Miguel Fernández Molina
Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual desarrollo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 