Luis Enrique reconoce haber cometido "muchos errores" y evita contestar a "alimañas y buitres"

Facundo Arrizabalaga - Pool via Getty Images

El exseleccionador nacional Luis Enrique ha roto su silencio en el programa de la Cadena SER SER Deportivos Gijón y, durante la entrevista, no ha dudado en reconocer sus "errores" y también obviar a "las alimañas y los buitres" que le critican "aprovechando su segundo de gloria".

"Me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente cometí errores, solo faltaría", ha defendido el extécnico español.

El asturiano ha destacado su etapa de streamings durante el Mundial de Catar y ha asegurado que fue una herramienta que sirvió para "acercar mucho más a los jugadores y la figura del seleccionador a la afición". "Fue un experimento muy positivo", ha añadido.

Sobre una posible vuelta a hacer streamings, Luis Enrique ha defendido que "no creo, aunque nunca se sabe". "Me gusta disfrutar de estos momentos en los que no formas parte de la actualidad", ha expuesto.

Entre las ofertas que ha tenido sobre la mesa, el exentrenador español ha relatado que ha recibido "alguna oferta de selecciones, no de equipos". Pero ha descartado que haya sido Brasil. "No creo que sea el perfil. Hoy en día el rumor se convierte en noticia y nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo", ha añadido.

"Me gustaría ir a alguno que tenga claras opciones de hacer cosas importantes y eso reduce la ecuación a un número muy pequeño. Además, hay muchos entrenadores a nivel mundial con mucho nivel que quieren entrenar allí. No me hago muchas ilusiones, pero nunca se sabe", ha justificado.