Locura en la NBA: mete 83 puntos y logra la segunda mejor anotación de la historia

Hay noches en el deporte que parecen sacadas de una película. No de una cualquiera, sino de esas epopeyas donde el héroe se queda solo en el campo de batalla mientras todo a su alrededor se detiene. Como en Gladiator, cuando Máximo entra en la arena y el Coliseo entero entiende que está viendo algo que no se repetirá.

Eso fue lo que ocurrió en el Kaseya Center de Miami.

Bam Adebayo anotó 83 puntos en la victoria de los Miami Heat por 150-129 frente a los Washington Wizards y firmó la segunda mayor actuación anotadora en la historia de la NBA.

Solo queda por delante el mito: los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962.

Detrás queda ahora una de las noches más legendarias del baloncesto moderno: los 81 puntos de Kobe Bryant en 2006 contra Toronto.

Las grandes historias no empiezan con calma. Adebayo salió al primer cuarto como si hubiera escuchado la misma pregunta que Russell Crowe lanza al Coliseo en Gladiator: "¿No os habéis entretenido?"

El inicio de la batalla

En apenas doce minutos ya había convertido 10 de 16 tiros y cinco triples. Cada canasta era un golpe más contra una defensa incapaz de detener la tormenta.

Al descanso, el marcador mostraba 43 puntos junto a su nombre. Fue entonces cuando incluso él empezó a creer que algo extraordinario estaba en marcha.

El rugido del coliseo

Tras el descanso llegó el momento en que el pabellón comprendió lo que estaba viendo.

Adebayo siguió sumando hasta alcanzar 62 puntos al final del tercer cuarto, mientras Miami dominaba el partido y el público empezaba a corear su nombre.

Los Wizards intentaban detenerlo, pero ya era tarde. En ese momento el partido dejó de ser un partido. Se convirtió en una escena épica.

Los últimos minutos de leyenda

El último cuarto tuvo algo de final de película. Los compañeros de Adebayo lo buscaban en cada ataque, el público se levantaba con cada posesión y el marcador avanzaba como si el tiempo se hubiera acelerado.

La defensa de Washington no encontraba respuestas. La única manera de frenar al pívot era enviarlo a la línea de tiros libres.

Allí terminó de escribir la historia. Lanzó 16 tiros libres en los minutos finales y anotó 14, superando finalmente los 81 puntos de Kobe Bryant.

Cuando llegó a 83, el entrenador Erik Spoelstra lo sacó de la pista con 1:08 por jugar. El Kaseya Center se levantó entero.

El héroe después de la batalla

Adebayo terminó el partido con 20 de 43 en tiros de campo, 7 triples y 36 tiros libres anotados. Rodeado por sus compañeros, emocionado, apenas pudo encontrar palabras. "Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados", dijo.

En las gradas estaban su madre y su pareja, la estrella de la WNBA A’Ja Wilson, testigos de una noche que ya pertenece a la historia.

El Olimpo del baloncesto

En el Olimpo de la NBA hay pocos nombres. Wilt Chamberlain. Kobe Bryant. Y ahora también Bam Adebayo.

Como en las grandes epopeyas, el héroe no sabía que aquella sería su noche hasta que el combate ya había empezado. Pero cuando terminó, el Coliseo, o en este caso el Kaseya Center, lo tenía claro.

Había asistido a algo irrepetible.