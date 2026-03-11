Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Locura en la NBA: mete 83 puntos y logra la segunda mejor anotación de la historia
Deporte
Deporte

Locura en la NBA: mete 83 puntos y logra la segunda mejor anotación de la historia

Bam Adebayo, pívot de los Miami Heat, supera los 81 puntos de Kobe Bryant y protagoniza una hazaña casi única que solo queda por detrás de los 100 de Wilt Chamberlain.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Adebayo celebra su hazaña junto a sus compañeros
Adebayo celebra su hazaña junto a sus compañerosIRhona Wise Reuters

Hay noches en el deporte que parecen sacadas de una película. No de una cualquiera, sino de esas epopeyas donde el héroe se queda solo en el campo de batalla mientras todo a su alrededor se detiene. Como en Gladiator, cuando Máximo entra en la arena y el Coliseo entero entiende que está viendo algo que no se repetirá.

Eso fue lo que ocurrió en el Kaseya Center de Miami.

Bam Adebayo anotó 83 puntos en la victoria de los Miami Heat por 150-129 frente a los Washington Wizards y firmó la segunda mayor actuación anotadora en la historia de la NBA.

Solo queda por delante el mito: los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962.

Detrás queda ahora una de las noches más legendarias del baloncesto moderno: los 81 puntos de Kobe Bryant en 2006 contra Toronto.

Las grandes historias no empiezan con calma. Adebayo salió al primer cuarto como si hubiera escuchado la misma pregunta que Russell Crowe lanza al Coliseo en Gladiator: "¿No os habéis entretenido?"

El inicio de la batalla

En apenas doce minutos ya había convertido 10 de 16 tiros y cinco triples. Cada canasta era un golpe más contra una defensa incapaz de detener la tormenta.

Al descanso, el marcador mostraba 43 puntos junto a su nombre. Fue entonces cuando incluso él empezó a creer que algo extraordinario estaba en marcha.

El rugido del coliseo

Tras el descanso llegó el momento en que el pabellón comprendió lo que estaba viendo.

Adebayo siguió sumando hasta alcanzar 62 puntos al final del tercer cuarto, mientras Miami dominaba el partido y el público empezaba a corear su nombre.

Los Wizards intentaban detenerlo, pero ya era tarde. En ese momento el partido dejó de ser un partido. Se convirtió en una escena épica.

Los últimos minutos de leyenda

El último cuarto tuvo algo de final de película. Los compañeros de Adebayo lo buscaban en cada ataque, el público se levantaba con cada posesión y el marcador avanzaba como si el tiempo se hubiera acelerado.

La defensa de Washington no encontraba respuestas. La única manera de frenar al pívot era enviarlo a la línea de tiros libres.

Allí terminó de escribir la historia. Lanzó 16 tiros libres en los minutos finales y anotó 14, superando finalmente los 81 puntos de Kobe Bryant.

Cuando llegó a 83, el entrenador Erik Spoelstra lo sacó de la pista con 1:08 por jugar. El Kaseya Center se levantó entero.

El héroe después de la batalla

Adebayo terminó el partido con 20 de 43 en tiros de campo, 7 triples y 36 tiros libres anotados. Rodeado por sus compañeros, emocionado, apenas pudo encontrar palabras. "Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados", dijo.

En las gradas estaban su madre y su pareja, la estrella de la WNBA A’Ja Wilson, testigos de una noche que ya pertenece a la historia.

El Olimpo del baloncesto

En el Olimpo de la NBA hay pocos nombres. Wilt Chamberlain. Kobe Bryant. Y ahora también Bam Adebayo.

Como en las grandes epopeyas, el héroe no sabía que aquella sería su noche hasta que el combate ya había empezado. Pero cuando terminó, el Coliseo, o en este caso el Kaseya Center, lo tenía claro.

Había asistido a algo irrepetible.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Deporte

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos