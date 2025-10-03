Paula Ostiz, la campeona de todo que derriba los 'muros' del ciclismo: "Aún no sé lo que soy"

Con 18 años y aún con los oros del Mundial y el Europeo colgados del cuello, cualquiera podría entender que la conversación con Paula Ostiz Taco fuera un constante signo de exclamación. Nervios, emoción, ansias... Pero quien conozca a esta pamplonica de pro, cosecha de 2007, sabrá que ella es de otra manera. Ni los rutilantes éxitos que ha concatenado esta semana —y que aspira a aumentar este mismo viernes— le desvían de su foco.

No pierde la calma, asegura. Tampoco el tiempo. Recién aparcada la bici tras el último entrenamiento, la corredora del Movistar Team admite con ilusión "tener el móvil bastante lleno". Peticiones de medios, felicitaciones y mensajes de todo tipo se entrelazan con las últimas indicaciones técnicas sobre el sinuoso recorrido del Europeo en Francia. Incluso en su modestia admite saber que "esto" está "teniendo mucha repercusión", pero "yo sigo siendo la misma persona".

Ese "esto" se traduce en que el viernes ganó el Mundial de ruta junior en Kigali (Ruanda), donde días antes fue plata contrarreloj, invirtiendo los puestos logrados el año pasado en Zúrich (Suiza). En apenas días añadió el Europeo de contrarreloj en Francia, repitiendo título. Y a todo esto, su 2025 añade una conquista jamás lograda en el ciclismo español, ni masculino ni femenino, ni absoluto ni de cantera: el Tour de Flandes.

La gran clásica de muros y adoquines, junto a los grandes campeonatos contrarreloj o un título mundial resuelto al sprint con gran suficiencia en el considerado recorrido más duro en décadas. ¿De qué ciclista hablamos entonces? "Todavía no sé lo que soy", confiesa sin rubor ni falsa modestia. "Creo que seré una todoterreno para clásicas, pero me queda tiempo para definirme". Lo que sí queda claro, por si no lo estaba aún, es que "cuanto más duro es el recorrido, mejor para mí".

Espera empezar a hacerlo en la próxima campaña, ya de pleno integrada en la plantilla del poderoso Movistar Team femenino, en el que milita formalmente desde agosto aunque llevase tiempo ligada al conjunto navarro. Paula Ostiz tiene hambre, pero no prisa, y no le pesa asumir que 2026 será un año para empezar a definirse, escapando de la inmediatez que tanto tendemos a exigir a las estrellas emergentes.

Paula Ostiz Taco, campeona del mundo junior en ruta, hace días en Kigali Dario_Belingheri/GettyImages

"Soy muy tranquila para las expectativas", despeja rauda y dejando que sean los demás los que "digan o piensen" lo que crean. Su familia, como su entrenador, son los encargados de recordarle una premisa básica para un ciclista en formación, "que siga teniendo los pies en el suelo". "Sinceramente, vengo de una familia muy humilde y eso lo gestiono bien", añade.

Hija de madre ecuatoriana llegada a Navarra hace un cuarto de siglo, la aún junior sabe bien qué es eso de "venir de una familia muy humilde". Si como ciclista confiesa no saber aún cómo es o será, la persona no duda en apuntar que "lo que más me gusta es estar con mis hermanos", Antoni y Raúl, ambos mayores que ella. La bici y la familia aún le dejan tiempo para estudiar un Grado de Emergencias Sanitarias. Vamos, una "chica normal", con la 'pequeña' salvedad de que es campeona del Mundo y de Europa.

Sobre su futuro calendario "aún no me han dicho nada", más allá de la indicación clásica de "seguir trabajando y creciendo poco a poco". Pero en su fuero interno, hay algo que le tira especialmente. "Por gustarme, me gustaría correr las clásicas, Flandes, San Remo...". Allí, Movistar acudirá con sus grandes estrellas, como Marlen Reusser o Liane Lippert... "con ellas y otras compañeras tenemos un bloque muy potente, pero creo que si puedo trabajarlas bien podré estar delante en estas pruebas".

Más allá, por ahora escapa de otros grandes hitos del calendario. "Pensar en otras pruebas como el Tour o la Vuelta no es realista hoy. Si voy, iría a trabajar por el equipo. Para pensar en ganar algo así queda tiempo".

"Lo que venga, bien estará", culmina, sabedora de que el 'modo Movistar' lo conectará en unas semanas, cuando arranquen las concentraciones de pretemporada. De momento, sigue enfundada en un maillot de la selección española con la que aspira a 'cerrar el círculo' en el Europeo de ruta.