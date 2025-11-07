Premier Tech, el principal patrocinador del equipo ciclista Israel, dice adiós pese al cambio de identidad tras quedar "eclipsados"

Matthew Riccitello, en la reciente Vuelta a España, en la que acabó en el podio (improvisado) como mejor joven

Hace dos meses, el ciclismo se hizo otra vez tema mundial... aunque no fuese de bicicletas, puertos ni estrategias de lo que se hablase. Las protestas propalestinas y antiIsrael en la Vuelta a España pusieron en la diana al equipo ciclista Israel-Premier Tech. Hasta el punto de que, en la fase final de la matanza de Gaza, el conjunto ha visto muy amenazada su existencia.

Rodeados por la polémica de su identidad, puro elemento de propaganda israelí de la mano del canadiense-hebreo Sylvan Adams, dueño del equipo, los principales patrocinadores amenazaron con irse si la escuadra no cambiaba su identidad. Lo hizo Canyon, suministrador de bicicletas y lo hizo la tecnológica Premier Tech, empresa canadiense y gran sustento económico del Israel, al que dio su 'nombre'.

El cambio llegó. Al filo de concluir la temporada ciclista, la propiedad del Israel anunció una 'revolución' de marca, dejando atrás el 'adn israelí' para "garantizar la supervivencia" de un proyecto aún joven y con nombres de peso en el pelotón internacional. Ese cambio pasaba, también, por el 'paso al lado' del magnate y dueño del equipo, un Sylvan Adams íntimo de Netanyahu.

Han llegado fichajes, renovaciones y alguna baja. Pero la más resonante se ha conocido este viernes. La tecnológica Premier Tech ha comunicado su decisión de dejar el equipo ciclista "con efecto inmediato" y "una cuidadosa evaluación de todas las circunstancias relevantes".

Para la compañía canadiense, aunque "tomamos nota" de la decisión de cambio de nombre e identidad para 2026, "la como razón principal de Premier Techpatrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que nos resulta insostenible continuar como patrocinadores".

Entre mensajes de agradecimiento al equipo que dio nombre estos años, Premier Tech saca pecho por llevar "30 años involucrados en el ciclismo" y más de un siglo de actividad empresarial. Tras hablar de clientes, socios y otros actores, la nota de la entidad añade que "queremos que cada uno de estos grupos de interés se sienta entusiasmado y orgulloso de asociarse a Premier Tech, sus marcas, sus productos y sus servicios".

"La ambición de Premier Tech en el ciclismo siempre ha sido tender puentes entre todos los niveles del deporte, allanando el camino para que atletas y personal alcancen su máximo potencial. Apoyar el crecimiento del deporte, junto con el desarrollo de los ciclistas de Quebec y Canadá, es la esencia de este compromiso y seguirá siéndolo en el futuro", concluye.