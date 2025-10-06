El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre e imagen y se alejará "de su identidad israelí" para garantizar su continuidad

Los integrantes del Israel-Premier Tech posan en la última etapa de La Vuelta a España, con el maillot blanco de mejor joven para Matthew Riccitello

El equipo ciclista Israel-Premier Tech dejará atrás su "identidad israelí" y ha anunciado un cambio de nombre e imagen para "garantizar" su continuidad tras el incesante ruido de protestas en su contra desde La Vuelta a España.

El combinado fundado por el multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams adoptará un nuevo rumbo para 2026, aunque prometen hacerlo manteniéndose "fiel a su promesa fundacional", que es "desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo". Así nació un combinado que, con los años, ha ido apostando por el fichaje de ciclistas veteranos, estrellas del ciclismo en muchos casos venidas a menos, junto con jóvenes proyectos y una nómina de deportistas israelíes de menor peso en el pelotón.

Estos cambios no sólo afectarán a la imagen e identidad de marca. El alma mater del proyecto, el multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams se aparta para facilitar la continuidad. El comunicado recoge que el propio Adams ha decidido "dar un paso atrás en su participación diaria". Así, "ya no hablará en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial".

Las protestas multitudinarias y los disturbios vividos durante numerosas etapas de La Vuelta, especialmente en la última, contra la participación del equipo israelí cambiaron el paso del equipo. Esas mismas manifestaciones contrarias se han ido dando en otros países, como en las pruebas de Québec y Montreal en Canadá, tierra natal del dueño del conjunto, y en distintos escenarios internacionales.

En paralelo, crecía la presión interna. El principal patrocinador, la tecnológica canadiense Premier Tech anunciaba su intención de dejar de apoyar a la estructura si no había un giro copernicano en su identidad, un planteamiento expresado igualmente por Factor, la marca que suministraba las bicicletas al Israel-Premier Tech.

Pese a los problemas por su participación, Israel terminó la vuelta en el podio (improvisado, al cancelarse la etapa) gracias a su ciclista estadounidense Matthew Riccitello, que ganó la clasificación de los jóvenes. Él era uno de los buques insignia del proyecto, pero nada más concluir la ronda española se oficializó su fichaje por el conjunto francés Decathlon.

También dijo adiós, con anticipación, otro de sus mayores talentos, Derek Gee. Sí permanecen a día de hoy, ciclistas destacados como Ethan Vernon, Pascal Ackermann, Marco Frigo o Michael Woods, junto a los jovencísimos y prometedores Joseph Blackmore o el español Pau Martí.

Este es el comunicado íntegro del equipo:

Hace once años, se fundó el equipo de Cycling Academy con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, brindando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional.

Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel – Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al WorldTour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo.

El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido. Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus pilotos y personal durante un período increíblemente difícil. A lo largo de este tiempo, los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio.

Con un firme compromiso con nuestros ciclistas, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo.

De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, Israel.

Aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo.

A nuestros fans: gracias por su apoyo incondicional a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar este camino juntos.