¿Qué te ha parecido el debut de España en el Mundial?  Pon nota al equipo y explica qué cambiarías en el próximo partido

Llegó el día más esperado. La selección española ha debutado en el Mundial 2026. Lo ha hecho contra Cabo Verde, y la sorpresa ha resultado mayúscula: los de Luis de la Fuente no han conseguido pasar del empate en su estreno ante la selección que, a priori, era la 'cenicienta' del grupo.

Decepción absoluta para España en su estreno. A pesar de dominar intensamente el partido se ha encontrado con el muro defensivo de Cabo Verde, que ha conseguido cerrarse con una gran eficacia frente al combinado español.

No era el resultado buscado para España en una tarde que comenzó con la sorpresa de Gavi en el once titular. Lamine Yamal y Nico Williams esperaban en el banquillo con la esperanza de que la selección tuviera una tarde plácida y pudieran tener algunos minutos en la segunda mitad.

Sin embargo, el guion de este Mundial no guardaba un estreno sencillo para España. Los de Luis de la Fuente tuvieron varias ocasiones, incluso Ferrán envió un balón al larguero, pero entre Vozinha y la defensa de Cabo Verde echaron por tierra todas las intentonas de los españoles.

Avanzada la segunda parte, con una España cada vez más desesperada por la impotencia de no poder abrir el marcador, De la Fuente decidió echar mano del banquillo y puso en liza a Lamine, que refrescó al equipo pero tampoco tuvo oportunidades claras como para marcar. Tampoco pudo hacerlo Nico Williams, que entró en los minutos finales.

Todo esto supone un revés mayúsculo para España, que empata en su primer partido del Mundial 2026 y, aunque en esta edición es más 'barato' pasar el corte (se clasifican 32 selecciones en lugar de 16), los españoles tendrán que ponerse las pilas.

La amenaza del cruce contra Argentina

España es una de las favoritas en esta cita mundialista. La actual campeona de Europa quiere conseguir la segunda estrella, y esta fase de grupos es sólo el comienzo de un camino que puede ser muy largo.

Son 48 los países que compiten por el trofeo. En Qatar, fueron 32. Esto supone que hay una ronda eliminatoria extra: la de dieciseisavos. Es decir, si España quiere repetir la gesta de 2010 debe eliminar a un equipo más que en aquel entonces.

El recorrido no será fácil. Selecciones como Argentina, que defiende título, Alemania, que ya ha debutado endosando 7 goles a Curazao, o Francia, con grandes estrellas como Mbappé, Dembelé u Olise prometen poner las cosas difíciles.

Pero este tipo de rivales llegarán más adelante. Ahora toca centrarse en completar esta fase con el mejor resultado posible teniendo ya el borrón de este primer partido. Ser primero de grupo te puede ayudar a esquivar a grandes equipos en la primera eliminatoria.

El siguiente partido de la selección será contra Arabia Saudí (domingo 21 de junio a las 18.00 hora española) y Uruguay (sábado 27 de junio a las 2.00 de la madrugada hora española). Y ya tras este debut contra Cabo Verde se pueden obtener conclusiones que sirvan para al resto de encuentros.

¿Qué te ha parecido este primer encuentro de La Roja? Puedes opinar en el cuestionario de 'El HuffPost'. Mejores jugadores, algo que te haya sorprendido, expectativas tras el debut... Y también, ¿qué cambiarías de cara al próximo partido contra Arabia Saudí? Dicen que todos los españoles tienen un seleccionador dentro, así que es momento de sacar a relucir el tuyo.