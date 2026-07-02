Unai Simón ya tiene un espectacular récord que ni Casillas ni Buffon lograron

Unai Simón, durante el partido de España ante Austria en el Mundial 2026

Mientras España continúa avanzando con paso firme en el Mundial de 2026, Unai Simón acaba de escribir una página de la historia del fútbol que parecía intocable desde hace más de tres décadas.

El guardameta de la selección española se ha convertido en el portero con la mayor racha de imbatibilidad de la historia de los Mundiales al superar los 517 minutos sin encajar gol que había establecido el italiano Walter Zenga en Italia 1990.

La marca cayó durante el partido de dieciseisavos de final frente a Austria, cuando Simón alcanzó los 518 minutos consecutivos con la portería a cero y dejó atrás un registro que resistía desde hace 36 años.

Un récord que empezó en Catar

La historia de esta racha no comenzó en Estados Unidos, México y Canadá, sino en el Mundial de Qatar 2022.

El último jugador que consiguió marcarle a Unai Simón en una Copa del Mundo fue el japonés Ao Tanaka, autor del 2-1 definitivo en el encuentro de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022. Desde entonces, el portero español ha permanecido imbatido.

Primero resistió los 39 minutos finales de aquel partido frente a Japón. Después mantuvo la portería a cero durante los 120 minutos de la eliminatoria contra Marruecos, que terminó resolviéndose en una fatídica tanda de penaltis para España.

A esa secuencia se sumaron los tres encuentros completos de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Y cuando el balón empezó a rodar ante Austria, la cuenta siguió creciendo hasta derribar uno de los récords más antiguos de la competición.

Ni Casillas llegó tan lejos

Antes de alcanzar la marca absoluta, Unai Simón ya había dejado atrás otro nombre legendario. Los 476 minutos sin encajar que Iker Casillas acumuló entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 eran hasta ahora el mejor registro de un portero español en la historia de los Mundiales.

Ahora el guardameta vasco no solo ha superado a Casillas, sino que ha entrado directamente en el primer puesto histórico de la clasificación mundial.

El reflejo de una España casi inexpugnable

La estadística también sirve para explicar el momento que vive la selección de Luis de la Fuente. España apenas concedió tres disparos a puerta durante la fase de grupos, uno por encuentro, y Austria ni siquiera consiguió probar a Unai Simón en los dieciseisavos.

La solidez defensiva se ha convertido en uno de los pilares de una selección que acumula ya 35 partidos consecutivos sin perder.

La última derrota española se remonta al 22 de marzo de 2024, cuando Colombia se impuso por 0-1 en un amistoso disputado en Londres. Desde entonces, España ha conquistado la Eurocopa de 2024 y ha seguido ampliando una racha que ya iguala la mejor de toda su historia.

A tiro de otro récord histórico

El triunfo ante Austria permitió a España alcanzar esos 35 encuentros seguidos sin conocer la derrota, una cifra que iguala la lograda por la generación de Luis Aragonés y Vicente del Bosque entre 2007 y 2009.

Aquella serie terminó en las semifinales de la Copa Confederaciones de 2009, cuando Estados Unidos sorprendió a la campeona de Europa.

Ahora el siguiente objetivo está aún más arriba. Los 37 partidos consecutivos sin perder de Italia entre 2018 y 2021 aparecen ya en el horizonte. España igualaría esa cifra alcanzando las semifinales del Mundial y la superaría si consigue clasificarse para la gran final.

Y mientras el equipo sigue persiguiendo el título, Unai Simón ya puede presumir de algo que ningún otro portero había logrado jamás: ser el guardián más inexpugnable de la historia de los Mundiales.