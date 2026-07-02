Enfocan a la grada del España-Austria y aparece esta "brutal" pancarta sobre Lamine Yamal 

Aficionados españoles antes del partido de la eliminatoria del Mundial 2026 que las selecciones nacionales de España y Austria.

Que Lamine Yamal es la estrella de la Selección Española está claro. El jugador del Fútbol Club Barcelona, a sus 19 años, se ha convertido en la referencia de ataque del combinado nacional desde la banda derecha.

Con una Eurocopa ya bajo el brazo, el de Estados Unidos, México y Canadá es el primer mundial de un Lamine que aspira a todo.

Después de varios meses lesionado, el extremo empezó la competición desde el banquillo y salió en la segunda parte contra Cabo Verde aunque no pudo evitar el empate a cero.

Sí logró abrir la lata contra Arabia Saudí en el que fue el primer gol de España en el Mundial y el primer gol de Lamine Yamal en esta bonita competición, probablemente la más importante de cualquier deporte.

Pero el jugador catalán no es sólo una estrella en España, también lo es fuera de las fronteras españolas y así se ha demostrado en la previa del partido contra Austria cuando las cámaras de Dazn han captado una pancarta de lo más llamativa.

Escrita en inglés y sostenida por un niño, el cartel decía: "No hay por qué temer, Lamine Yamal está aquí". De hecho, la cadena deportiva ha definido este mensaje como "brutal" en sus redes sociales.

Captura de un tuit de Dazn Dazn

Un llamativo atuendo

También ha sido comentado el atuendo con el que ha aparecido Lamine Yamal en el campo. Al clásico chándal de calle de la Selección Española, que tiene un bonito aire retro, Yamal le ha sumado un toque personal.

Una gorra, un gran medallón y una gafas de sol. Así ha aparecido ante los medios la estrella de la Selección Española en una escena que ha provocado un llamativo comentario de Juan Carlos Rivero.

El periodista de TVE ha dicho al ver a Yamal que sólo le falta un abrigo de piel con flecos, en referencia a su estética.