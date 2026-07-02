La profecía de Maradona en un vídeo de 2018: "Estados Unidos jugará cuatro tiempos en el Mundial por publicidad. No me gusta, no hay pasión"

Una de las grandes polémicas del Mundial 2026 es la instauración obligatoria de pausas a la mitad de cada periodo de 45 minutos. Antes de la competición, el requisito fundamental de la FIFA para autorizar una pausa de hidratación era que la temperatura de globo de bulbo húmedo (WBGT) superara los 32 °C. El índice WBGT mide tres variables: la temperatura del aire, la humedad relativa y la radiación solar directa.

Sin embargo, ahora la FIFA ha estipulado que en todos y cada uno de los partidos se realicen esas pausas, sin importar las condiciones meteorológicas. De hecho, se han realizado pausas durante partidos en los que estaba lloviendo, lo que ha provocado pitadas generalizadas por parte de los aficionados presentes en los estadios.

Curiosamente, en el año 2018, Diego Armando Maradona, la leyenda futbolística fallecida en 2020, realizó una profecía que se ha acabado cumpliendo respecto al Mundial que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. El jugador argentino afirmó que "Estados Unidos jugará cuatro tiempos en el Mundial por publicidad". Y acertó de pleno.

Maradona dejó claro que no estaba de acuerdo con dividir en 'cuatro cuartos' los partidos de fútbol del Mundial. "No me gusta, no hay pasión", subrayó. Además, el futbolista añadió que "puede que los canadienses sean buenos esquiando, que Estados Unidos juegue cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad y que México salga ganador, pero no se lo merece porque gana dos partidos; luego llegan Brasil o Alemania, como me pasó a mí, y enseguida queda eliminado".

Otro aspecto a destacar es que las pausas que la FIFA ha decidido realizar en el Mundial de 2026 duran tres minutos, el doble que las antiguas pausas de hidratación. Ese espacio de tiempo se aprovecha en las retransmisiones televisivas para emitir publicidad y, en consecuencia, obtener aún más dinero por la emisión de los partidos.

La FIFA niega que sea el interés económico lo que mueve esas pausas obligatorias y lo ha justificado como "una oportunidad para que los jugadores recuperen el aliento". Además, la FIFA ha argumentado que el hecho de que se efectúe en todos los partidos busca garantizar la "igualdad de condiciones" en todos los encuentros.