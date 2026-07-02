Juan López, 82 años, maratoniano y campeón del mundo español: "Lo que me da mucho miedo no es mi muerte, porque yo ya he cumplido"

Juan López, de 82 años, es un caso, literalmente, digno de estudio. Tras empezar a correr a los 66 años, este español residente en Toledo ha logrado coronarse cuatro veces como campeón del mundo de atletismo en categoría máster.

Uno de sus mayores hitos lo logró en 2024, cuando consiguió proclamarse campeón mundial de Maratón M80 gracias a correr, en Bucarest (Rumanía), los 42,195 kilómetros en tan solo 3 horas y 39 minutos, es decir, a una velocidad de 5:11 minutos por kilómetro.

Sus extraordinarias capacidades físicas han llamado la atención de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Pavía (Italia). Tras ser analizado, se descubrió que la capacidad aeróbica de Juan López arroja un VO2 máximo de 52,8 ml/kg/min, una cifra que nunca ha sido hallada en octogenario. La misma equivale al estado físico y cardiovascular de un joven sano de entre 20 y 30 años.

El maratoniano ha pasado por el podcast Tengo un plan, en el que ha contado que "cuando me jubilé, empecé andando. Una de mis hijas, Eva, me recomendó que me pusiera a correr. Cuando llevaba un minuto, dije 'no, esto no es para mí, yo me asfixio'". Como se ha podido comprobar, Juan López se equivocaba, el atletismo sí que era para él.

Más allá del deporte, López ha hablado de cómo acepta la edad que tiene y de que el momento de marcharse de este mundo (que ojalá sea dentro de mucho) se esté acercando. El octogenario ha asegurado que "lo que me da mucho miedo no es mi muerte, porque yo ya he cumplido".

"Este tiempo que estoy viviendo es un premio. Mi vida ya la he cumplido, he criado a mis hijos, he visto a mis nietos… lo que me da mucho miedo son dos cosas: una es conocer la muerte de seres queridos como mis hijos o mis nietos y la otra es que el tiempo en el que yo tenga que ser dependiente de mis hijos se alargue", ha explicado Juan López.