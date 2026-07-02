El detalle en la cinta de Lamine Yamal no pasa desapercibido: "Una declaración de intenciones"

Lamine Yamal es la estrella de la selección española y él lo sabe. Sabe que gran parte del peso, no solo de los goles, sino de la progresión veloz y táctica del equipo, recae sobre sus espaldas.

Lo que destaca del extremo español no es solo su gran talento para jugar al fútbol. Lamine es muy inteligente y también habla con su ropa, los accesorios y algunos 'gestos' y 'guiños' en redes sociales en momentos previos a un partido importante.

El mensaje ya se ha visto nada más llegar al SoFi Stadium, donde se enfrentará a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, concretamente en Los Ángeles. Ha llegado con una gorra negra con detalles blancos y ha llamado la atención su gran medallón blanco y dorado que le colgaba del cuello.

El detalle de la cinta de Lamine

Sin embargo, no ha sido hasta que se ha calzado las botas y se ha vestido de corto para salir a calentar cuando las cámaras han captado la cinta que lleva para sujetarse el cabello y que no le moleste durante el juego. Es un accesorio habitual en Lamine y, sin embargo, en esta ocasión ha sido especial.

La cinta, de color negro, llevaba una inscripción que dice mucho de Lamine: "Ego Yamal". Un claro mensaje a sus críticos, y muchos usuarios en redes sociales se han dado cuenta y sentencian. "Menuda declaración de intenciones de Lamine Yamal. Va con todo", expresa el usuario Gabriel Esteban en la red social X.

Durante la reproducción de los himnos, la cámara ha enfocado a los jugadores y, llegado el turno de Yamal, se ha visto claramente cuál era la inscripción de su cinta. "Un crack", comentan en X, donde también desean que juegue "con todo su ego" para conseguir que España gane a Austria y pase a octavos de final.