Borja Iglesias saca una cámara durante la inspección de campo y provoca la reacción de todos sus compañeros

Mucha expectación ante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre España y Austria. Millones de españoles esperan con ansias el pitido inicial del árbitro que dará paso al camino de la selección española en la fase eliminatoria.

Uno de los protagonistas ha sido Borja Iglesias. No porque haya sido elegido en el once inicial de Luis de la Fuente —es suplente y, a priori, Mikel Oyarzábal seguirá siendo el delantero principal del equipo—, sino por la imagen que ha protagonizado durante la inspección de campo.

Habitualmente, en los partidos de clubes, el equipo visitante suele hacer la llamada "inspección de campo", en la que los jugadores se reúnen en el césped del estadio antes de marcharse al vestuario para cambiarse las zapatillas por las botas de tacos y saltar a calentar. En los partidos de selecciones ocurre lo mismo.

"Panda, delantero y fotógrafo de élite"

Toda la plantilla española ha saltado al terreno de juego y Borja Iglesias ha acaparado toda la atención al sacar una cámara para comenzar a fotografiar e inmortalizar el lugar. "Borja Iglesias, panda, delantero y fotógrafo de élite", ha destacado Teledeporte, cuyas cámaras han cazado al delantero haciendo fotos.

Ha provocado la reacción de sus compañeros. Después de fotografiar las grandes pantallas del SoFi Stadium, Lamine Yamal se ha acercado para que le saque una foto. Iglesias, al ver el extravagante y curioso look del extremo español, lo ha inmortalizado con una instantánea.

Yamal había llamado la atención durante la llegada de la selección española al estadio por el gran medallón blanco y dorado que le colgaba del cuello, provocando hasta la reacción de narradores y comentaristas. La exfutbolista Vero Boquete y el exfutbolista Mario Suárez, encargados de acompañar a Juan Carlos Rivero en la retransmisión del partido, coincidían: "¡Tremendo medallón!".

Poco después, el objetivo de la cámara de Iglesias ha sido Álex Baena, con su "posado". Se le veía concentrado de cara al partido, y no es para menos, después de ser el protagonista del tercer y último partido de la fase de grupos ante una aguerrida Uruguay, marcando el único gol del encuentro.

Turno de Pubill y, más tarde, el Panda ha enseñado "las obras de arte" a Gavi y Zubimendi, que también comenzarán el partido desde el banquillo.