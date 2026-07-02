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La Junta de Andalucía tiene un precio: Moreno concede a Vox una consejería múltiple con rango de vicepresidencia para mantener el gobierno
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La Junta de Andalucía tiene un precio: Moreno concede a Vox una consejería múltiple con rango de vicepresidencia para mantener el gobierno

Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, gestionará la cartera regional de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. 

Miguel Fernández Molina
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Juanma Moreno, durante el debate de investidura
Juanma Moreno, durante el debate de investiduraEFE/José Manuel Vidal

Juanma Moreno, de nuevo presidente de la Junta de Andalucía a todos los efectos. Pero como se esperaba, la falta de dos diputados para renovar la mayoría absoluta no le ha salido gratis. Vox ha aceptado dar su apoyo al barón del PP a cambio de un acuerdo de 150 puntos en el que vuelve a sobresalir la "prioridad nacional". Y, de paso, sillones. 

En concreto, uno clave, el de la consejería múltiple de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, que irá a parar a Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía. Además, el PP cederá uno de sus cinco senadores y la vicepresidencia del Parlamento.

El acuerdo se ha cerrado este jueves tras el 'combate' parlamentario nulo de la primera votación de investidura del martes. Moreno aceptó, lo que ya había hecho el PP, que "en algo tenemos que ceder", como recogía nuestro compañero Pablo Montesinos de fuentes del partido semanas atrás.

Las elecciones del pasado 17 de mayo dejaron un panorama relativamente claro de analizar. La muy clara victoria del PP de Moreno no abría más posibilidad que un gobierno suyo... sustentado por y con Vox, cuyos 15 escaños eran claves para alcanzar una mayoría absoluta que no logró el candidato popular por sí solo

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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