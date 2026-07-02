La Junta de Andalucía tiene un precio: Moreno concede a Vox una consejería múltiple con rango de vicepresidencia para mantener el gobierno

Juanma Moreno, de nuevo presidente de la Junta de Andalucía a todos los efectos. Pero como se esperaba, la falta de dos diputados para renovar la mayoría absoluta no le ha salido gratis. Vox ha aceptado dar su apoyo al barón del PP a cambio de un acuerdo de 150 puntos en el que vuelve a sobresalir la "prioridad nacional". Y, de paso, sillones.

En concreto, uno clave, el de la consejería múltiple de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, que irá a parar a Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía. Además, el PP cederá uno de sus cinco senadores y la vicepresidencia del Parlamento.

El acuerdo se ha cerrado este jueves tras el 'combate' parlamentario nulo de la primera votación de investidura del martes. Moreno aceptó, lo que ya había hecho el PP, que "en algo tenemos que ceder", como recogía nuestro compañero Pablo Montesinos de fuentes del partido semanas atrás.

Las elecciones del pasado 17 de mayo dejaron un panorama relativamente claro de analizar. La muy clara victoria del PP de Moreno no abría más posibilidad que un gobierno suyo... sustentado por y con Vox, cuyos 15 escaños eran claves para alcanzar una mayoría absoluta que no logró el candidato popular por sí solo.