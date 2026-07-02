¿Vuelve España a ser favorita para ganar el Mundial? Pon nota a la selección y opina sobre la victoria contra Austria

Suma y sigue. España ganó con soltura a Austria (3-0) en la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026 y avanza con más confianza, disipando unas cuantas dudas, con paso firme como una de las grandes candidatas a conquistar el torneo. El equipo de Luis de la Fuente ya está en octavos de final tras un partido notable, de menos a más, con buenas sensaciones de varias de sus estrellas, y cumple con el guion esperado. El próximo duelo ya será una aventura mayor, con Cristiano Ronaldo o Modric enfrente, pero nadie dijo que el camino iba a ser fácil.

Dieciséis años después la selección española superó una eliminatoria en un Mundial. Cuesta leerlo, pero el fútbol tiene sus caprichos y desde aquel gol de Iniesta en Sudáfrica hemos sido reyes de Europa pero los Mundiales han sido otro cantar. En California, en un horario un tanto extraño (esto es capricho del nuevo fútbol) para una eliminatoria mundialista, y con medio Spanish-Hollywood en la grada (Rosalía incluida), la selección apretó en el momento en el que se necesitó, dominó casi todo el encuentro, tuvo más ritmo, oportunidades para lograr una goleada y dejó en general un buen sabor de boca.

Apareció una vez más Oyarzabal, increíble siempre que se pone la camiseta de la selección su facilidad para el gol, y con su gol España empezó a gustarse. Salió bien el equipo de Luis de la Fuente, con intención de verticalidad, pero Austria sorprendió con su planteamiento valiente, nada parecido a un autobús ni a lo que intentó Uruguay. De hecho, la selección campeona de Europa llegó a dispersarse por algunos momentos, pocos, pero el panorama se aclaró tras el final del primer cuarto, o como dicen en la televisión, hasta la primera pausa para la hidratación.

Lo intentó por supuesto Lamine Yamal, al que le apuntan todos los focos, le quieren las cámaras y le adora la grada. Tuvo casi en cada jugada doble marcaje, muy poco espacio para sorprender, pero dejó como siempre un reguero de destellos de su talento y sensación de peligro cada vez que pisaba el área. No fue su gran noche, pero da la impresión de que puede llegar en cualquier momento.

España acabó la primera mitad con un brillante disparo de Baena directo al larguero y un disparo a bocajarro del propio Lamine que se estrelló en el portero austríaco casi por casualidad. Un retrato de ese primer acto, con una España superior, notable en casi todas las líneas (mención especial para Cucurella y Porro) pero con un marcador demasiado corto.

Pedro Porro, protagonista Anadolu via Getty Images

Ya en la segunda parte España se distanció todavía más de Austria, un combinado serio pero que poco a poco que se rompió ante el empuje de La Roja. La puntilla llegó justo antes del segundo parón para la publicidad. Hizo además justicia al juego de España después de una buena jugada por banda izquierda con un extraordinario centro de Baena que culminó Pedro Porro con su primer gol nacional.

No hubo vuelto atrás. Austria intentó cambiar el guion con varias torres por delanteros con la idea de lanzar balones largos y poner en aprietos a Unai Simón, que siempre demuestra estar muy atento al juego pero que apenas tuvo que romper a sudar.

El tercero llegó en la recta final, ya con Austria prácticamente rendida, gracias a un pase estratosférico de Cucurella que dejó solo a Oyarzabal, que remató la faena con otro doblete.

Tres cero y a espera al siguiente rival. Para ganar un Mundial hay que ganar a selecciones de primer nivel, por lo que toca de momento recuperar aliento, cuidar a Lamine, Nico y demás estrellas para que lleguen en las mejores condiciones al siguiente cruce.

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