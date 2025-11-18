Elegir a un socio logístico ya no es solo una decisión táctica para el e-commerce, sino que se ha convertido en un reflejo de los valores de la marca ante sus clientes. Si echamos la vista a los últimos años, vemos que la demanda de sostenibilidad ha ganado el pulso: los consumidores no solo quieren envíos rápidos, sino que también esperan un compromiso visible con el planeta. Este detalle, que antes parecía un “plus”, es hoy la diferencia que puede inclinar la balanza de la reputación y la preferencia de compra. Integrar una logística verde en la estrategia de negocio facilita pequeños grandes cambios, como optimizar el uso de recursos, elevar la confianza de la audiencia o abrirse a nuevos nichos cada vez más sensibles a los valores responsables. De hecho, conocer opciones como las que ofrecen empresas del estilo de Spring GDS es clave para quienes desean avanzar rápido hacia un e-commerce mucho más consciente y eficiente.

Lo que realmente llama la atención es cómo la presión para ser sostenible ya no procede solo de la clientela particular, sino que viene empujando fuerte desde las mismas regulaciones o desde los grandes marketplaces. Por eso, incumplir estos requisitos puede pasar factura a cualquier tienda online, independientemente de su tamaño.

¿Qué define a una empresa de logística como sostenible?

Convertirse en una referencia sostenible requiere mucho más que buenas intenciones o declaraciones públicas. Aquellas empresas que de verdad marcan la diferencia se toman en serio la medición de su huella y la implantación continuada de cambios reales. Un e-commerce que quiera dormir tranquilo debe observar detenidamente pruebas y datos: si una compañía despliega iniciativas nuevas, las comunica con transparencia y cuenta con validaciones externas, esa actitud resulta mucho más convincente para el consumidor medio.

Además, son las organizaciones mismas las que, pase lo que pase, van decidiendo el ritmo del cambio. Así, quien quiera distinguirse debe mirar tanto pequeños gestos (como eliminar plásticos) como transformaciones enormes en su forma de operar día tras día.

Criterios clave para una logística verde

• Flotas de bajas emisiones: Apostar por vehículos eléctricos, híbridos o equipados con combustibles renovables, como el HVO100, ayuda a dibujar un tráfico más limpio en cada ciudad.

• Embalajes ecológicos: Escoger cajas y materiales que sean reciclados, reciclables o, mejor aún, reutilizables, reduce el desperdicio como si fuese una dieta inteligente para el planeta.

• Neutralidad de carbono: Algunas empresas se comprometen con los envíos neutros en CO2, compensando lo inevitable mediante proyectos ambientales oficiales y transparentes.

• Optimización y digitalización: Digitalizar procesos y optimizar rutas es como ponerle un GPS a la eficiencia: menos rutas tontas, menos papeleo y menos combustible tirado a la basura.

• Certificaciones reconocidas: Si una empresa luce sellos como ISO 14001 o buenas notas en EcoVadis, es como tener el carnet de conducir de la sostenibilidad.

Las mejores empresas de logística que contratar para un e-commerce sostenible

De nada sirve saber lo importante que es la sostenibilidad si no cuentas con aliados auténticamente comprometidos. Aunque el abanico de opciones es amplio, elegir bien puede parecer un laberinto. Por ejemplo, algunas empresas de logística para el ecommerce sostenibles van más allá con propuestas globales y tecnología propia, lo que marca diferencias que son imposibles de ignorar. Aquí tienes un resumen de 11 firmas que, de forma notable, están cambiando el juego y marcando el nuevo estándar de responsabilidad:

1. Spring GDS

Spring GDS representa esa fusión entre eficacia internacional y una visión ecológica fuera de lo común. No se limita a enviar paquetes; articula un servicio de logística inversa y envíos internacionales con reducción de CO2 sin costes adicionales pensado para tiendas con vocación global. Si tienes grandes metas, aquí no tienes que sacrificar ética por crecimiento.

¿Qué iniciativas sostenibles ofrece Spring GDS?

• Combustibles renovables: Spring GDS apuesta por HVO100, reduciendo emisiones en rutas donde otros aún usan carburantes convencionales.

• Programa Book & Claim que promueve el empleo de combustibles SAF (combustible sostenible de aviación ) en el transporte aéreo de tus envíos.

• Neutralidad de carbono total: tanto las entregas de ida como las devoluciones se realizan bajo la bandera de cero huella de carbono, algo que sin duda no ves todos los días y encima sin sobrecoste para el cliente.

• Residuo cero: han planteado una estrategia cercana al residuo cero, usando embalajes y palets reutilizables de verdad.

• Certificaciones: disponen de ISO 14001 y han destacado por su gestión frente a EcoVadis, dándoles un sello formal a su esfuerzo.

• Digitalización: su plataforma digital integradora hace que los envíos y devoluciones se gestionen sin papeles y con menos sobresaltos logísticos.

Todos estos programas tienen el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2040

2. DHL eCommerce

DHL eCommerce ha sido pionera en integrar sostenibilidad en su ADN logístico. Su programa GoGreen marca el camino hacia un futuro libre de emisiones.

Iniciativas sostenibles de DHL eCommerce:

● Programa GoGreen: objetivo de cero emisiones netas en 2050.

● Flota eléctrica en expansión en toda Europa.

● Compensación de carbono para envíos internacionales con tarifa adicional desde el 1 julio de 2025

● Optimización de rutas con IA para reducir kilómetros innecesarios.

● Certificación ISO 14001.

3. Correos

Correos es una de las empresas más activas en sostenibilidad urbana. Su flota eléctrica es la más grande del sector logístico español.

Iniciativas sostenibles de Correos:

● Más de 2.500 vehículos eléctricos y miles de bicicletas de reparto.

● Envíos sin emisiones en zonas urbanas.

● Embalajes reciclables y reutilizables.

● Certificación ISO 14001 y sello “Calculo y reduzco CO₂” del MITECO.

4. SEUR

SEUR combina tecnología y responsabilidad con su plan Driving Change™, que impulsa una logística de bajas emisiones.

Iniciativas sostenibles de SEUR:

● Vehículos eléctricos y de bajas emisiones en toda España.

● Compensación de carbono para alcanzar la neutralidad en 2030.

● Puntos de recogida Pickup para reducir trayectos y emisiones.

● Centros urbanos ecoeficientes alimentados con energía renovable.

5. UPS

UPS avanza hacia una logística más limpia con una estrategia global centrada en biocombustibles y electrificación progresiva.

Iniciativas sostenibles de UPS:

● Flota híbrida y eléctrica en crecimiento continuo.

● Inversión en combustibles alternativos (GNL y biometano).

● Centros logísticos con energía solar.

● Programas de reforestación para compensar emisiones.

6. Amazon Logistics

Amazon Logistics ha intensificado su apuesta ecológica con una de las mayores inversiones globales en energías limpias y flotas eléctricas.

Iniciativas sostenibles de Amazon Logistics:

● Flota eléctrica Rivian y Mercedes-Benz eSprinter.

● Energía 100 % renovable en centros logísticos.

● Embalajes 100 % reciclables y sin plásticos.

● Programa “Shipment Zero”: cero emisiones netas para 2040.

7. FedEx

FedEx avanza hacia la neutralidad de carbono para 2040 con una transformación profunda de su flota y operaciones.

Iniciativas sostenibles de FedEx:

● Transición completa a vehículos eléctricos.

● Optimización de rutas mediante IA y machine learning.

● Centros con energía renovable.

● Programa EarthSmart® para medir impacto y compensar huella.

8. CTT Express

CTT Express está centrando su estrategia en la última milla verde, especialmente en entornos urbanos.

Iniciativas sostenibles de CTT Express:

● Electrificación total de envíos urbanos.

● Uso de microhubs para acortar rutas.

● Reciclaje y reutilización de embalajes.

● Compromiso de neutralidad de carbono para 2030.

9. Bpost

La empresa belga Bpost combina sostenibilidad y eficiencia operativa con un modelo de microhubs urbanos que reducen emisiones y tráfico.

Iniciativas sostenibles de Bpost:

● Red de microcentros logísticos urbanos.

● Vehículos eléctricos y bicicletas de carga.

● Uso de materiales reciclados y embalajes sostenibles.

● Inversión en energías renovables para sus centros.

10. Mondial Relay

Mondial Relay destaca por su eficiencia en la optimización de rutas y agrupación de envíos, reduciendo al máximo el impacto por paquete.

Iniciativas sostenibles de Mondial Relay:

● Reparto agrupado para reducir emisiones.

● Flota eléctrica en áreas metropolitanas.

● Centros logísticos con energía solar.

● Colaboración con proyectos de reforestación en Europa.

11. DPDgroup

DPDgroup es una de las empresas más transparentes en materia de sostenibilidad, midiendo incluso la calidad del aire en las ciudades donde opera.

Iniciativas sostenibles de DPDgroup:

● Proyecto DrivingChange™: objetivo de cero emisiones netas.

● Monitorización del aire en tiempo real en más de 20 ciudades.

● Flota eléctrica y puntos de recogida verdes.

● Certificación ISO 14001 y puntuación alta en EcoVadis.

Conclusión: la sostenibilidad ya no es opcional

Adoptar una logística verde no es una moda, sino una estrategia de supervivencia en el e-commerce moderno. Las empresas que apuestan por la sostenibilidad ganan confianza, reputación y eficiencia, mientras se alinean con las nuevas normativas ambientales.

Integrar socios como Spring GDS, DHL eCommerce o SEUR permite a cualquier tienda online reducir su huella ecológica sin sacrificar la rentabilidad.

La revolución logística ya está aquí. El siguiente paso es elegir con quién la recorres.