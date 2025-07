"A la PAC le quitan la 'C' de común": el "tijeretazo" de la UE a los fondos agrarios siembra la ira del campo

Bruselas tiene un lenguaje propio. Más allá de sus míticos deeply concerned, la Unión Europea maneja un léxico calculadamente abierto, ambiguo. Pero los tijeretazos son tijeretazos, se adornen como se quiera. Y esa misma palabra, tijeretazo, es la que reabre las heridas del sector del campo, que ha sentido un duro golpe con el recorte de más del 20% al presupuesto de la PAC (Política Agraria Común), un instrumento clave para entender la supervivencia del sector primario en el Viejo Continente. Esa es, al menos, la propuesta presupuestaria hecha por Ursula von der Leyen para el periodo 2028-2034.

Todas las voces de las organizaciones agrarias consultadas por El HuffPost son conscientes de que el plan de la presidenta de la Comisión Europea es "sólo el principio", pero también de que "parte del peor punto de partida posible". Porque ese recorte que el sector califica con adjetivos gruesos se suma a otro cambio relevante, el de la identidad misma de la PAC, que pierde parte de su naturaleza "común" para poner la toma de decisiones y el reparto económico en mano de los 27 estados miembros.

Las conversaciones aún son tan iniciales como lo es el borrador de cuentas, pero "con lo que se sabe", la indignación es máxima. Desde COAG, su secretario general asegura sentirse "engañado". "Cuando el comisario presentó la visión de la agricultura europea nos hicimos ilusiones, parecía recoger reivindicaciones nuestras —las cláusulas espejo a países terceros, no producir a pérdidas, el relevo generacional...— y en lo que creíamos que era un giro de la PAC nos encontramos ahora una segunda parte en forma de recorte de más del 20%", lamenta Miguel Padilla.

Ese recorte se traduce en unos 100.000 millones menos, dato especialmente notable dentro de un presupuesto a siete años (2028-2034) que crece hasta los 2 billones de euros gracias al repunte en partidas de Seguridad y Defensa. Claro está, no todo sube y esta vez es el campo el gran perjudicado. Un informe de la Unión de Uniones detalla que la partida para la Política Agraria Común (que incluye también la de pesca) se limita a 295.699 millones de euros, lo que supone 90.067 millones de menos que el Marco Financiero Plurianual (MFP) en vigor, que llega a los 385.766 millones. Los números son aún 'virtuales', en tanto que deberán ser debatidos y pactados a tres por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, donde de momento las críticas son mayoritarias.

Queden en papel mojado o se consoliden dentro de "un año y medio o dos años" según Von der Leyen, cada país tiene que sacar papel y lápiz. En el caso de la economía española, la rebaja del sector primario se mueve en torno al 20%, con una partida a partir de 2027 de 88.100 millones incluida la pesca, por los casi 100.000 anuales del actual presupuesto.

"El recorte es muy grave, pero también lo es el desmantelamento de la PAC como política propia de la UE", complementa José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de UPA. Se refiere al golpe sufrido por el llamado 'segundo pilar', que deja a la PAC "como un simple apoyo a las rentas y no como una verdadera política común". En otras palabras, "un insulto".

Hay un riesgo real de cierre masivo de aquellos cultivos que sin la PAC no serían rentables [...] Y eso es mucho más que perder unos cultivos, es perder PIB, es perder soberanía alimentaria José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de UPA

La milmillonaria quita que sufre la partida agraria se concentra en ese 'segundo pilar', el enfocadas al desarrollo rural y que afectaría al relevo generacional o a la modernización de cultivos y superficies. "Esto es dinamitar la propia PAC", advierte Miguel Padilla, con la preocupación de ver en duda el futuro de muchas explotaciones profesionales, "las de las personas que viven de esto".

El plan de Von der Leyen pasa por suprimir en 2028 ese elemento, hasta ahora cofinanciado por la UE, los 27 estados y las distintas comunidades autónomas en el caso español. Bruselas se lava las manos y deja en manos de los Gobiernos la posibilidad de ampliar la financiación de la agricultura con sus propios planes internos. El problema, que reseñan las entidades agrarias, es que la PAC se integra en un gran fondo multitemático, por lo que cada Estado miembro puede decidir repartir más o menos fondos al campo en función de sus intereses en otros asuntos.

"Quienes necesitan un complemento para que sus explotaciones sean viables, reciben un hachazo total", prosigue Padilla. Pone el foco en la "regresividad", la reducción de las ayudas provenientes de Bruselas. "Piensa que si cada año hay una quita y tú estás moviéndote en unos 20.000 euros de ayudas anuales, va a llegar un punto de absoluta pérdida".

Pérdidas que serían aún más dañinas en sectores como "la ganadería extensiva, el lácteo, el cereal, el arroz o el tomate, para los que el recorte de la PAC podría tener un impacto brutal", complementa Roche.

Aunque el responsable internacional de UPA cree que este asunto "no afectaría tanto a quien tiene una pequeña explotación que trabaja a tiempo parcial y recibe ayudas de 1.000-2.000 euros", sí ve posible un "riesgo real de cierre masivo de aquellos cultivos que sin la PAC no serían rentables". "Y eso es mucho más que perder unos cultivos, es perder PIB, es perder soberanía alimentaria... de momento tanto el Parlamento Europeo como España ya hablan de propuesta dañina".

Manifestación de agricultores y ganaderos de toda Europa a las puertas de la Comisión Europea esta semana Anadolu via Getty Images

Si se concreta la propuesta presupuestaria, a cada país le tocaría desarrollar un Plan Estratégico Nacional para decidir cuánto peso financiero le da al sector primario. A estas alturas, ganaderos y agricultores desconfían abiertamente. "En España tenemos la experiencia de que la agricultura no llega al 2% de los Presupuestos Generales del Estado y en el PERTE nos ha pasado igual”, señalan desde Unión de Uniones.

El líder de COAG añade otra reflexión porque "si ahora tiene que pagarlo todo el Estado mucho nos tememos que no habrá dinero". "Y digo más, si lo paga todo el país ya no podemos hablar de Política Agraria Común, sino de una nacionalización de las políticas agrarias". Ve "muy fácil decir 'que pague el Estado'... ¿Y si el Estado no tiene dinero? ¿Y si hay países que, como ahora, ya están congelando pensiones, recortando ayudas...?", lanza retóricamente mirando el llamativo caso actual de Francia.

Para la Unión de Uniones, "con esta propuesta la PAC pierde la C de común", y deja todo en 27 manos. Un problema a futuro, detallan los responsables, porque "si un Estado prioriza más la agricultura que otro en su Plan Estratégico se rompe el principio de equidad". El temor es compartido.

"La PAC era la gran política común europea y a la que nos fuimos incorporando para que compensara las perdidas que pudieran tener los agricultores para garantizar una alimentación de seguridad en Europa". Hoy, por contra, "vamos a una renacionalización y lo que es peor, hacia una posible competencia desleal entre países, porque hasta ahora la UE regulaba para evitar esas diferencias de tratamiento en el reparto de fondos. Ahora te dicen 'te doy 50' y gástalo tú como te dé la gana'", denuncia el responsable de UPA en Bruselas.

De momento, unos y otros avisan de que van a presionar, de un modo mucho más serio que las leves concentraciones de estos días en Bruselas. "No te quepa ninguna duda", remata Padilla, que lanza el guante al Gobierno a la espera que "en los próximos días nos llamen a reunión con el ministro Planas, que es lo que toca".

El ministro aún guarda silencio. Quien ha deslizado unas "primeras impresiones" es el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que ve "desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas, con el enorme coste territorial y político que ello puede conllevar. Así se manifestó este viernes desde Bruselas, donde ya surge un primer sentimiento de bloque contrario a la rebaja.... aunque con grietas por el llamamiento a tomar "decisiones dolorosas" de los históricos 'frugales', como Alemania o Países Bajos.