A la UE rogando y EEUU con el mazo dando: los aranceles de Trump amenazan con dinamitar el comercio mundial

Su intención está clara. Ni la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido suficiente para que Donald Trump eche el freno de mano en sus planes de imponer aranceles a la Unión Europea, China, México y Canadá. El objetivo de la Casa Blanca está claro, reducir el déficit comercial del país con impuestos a los productos extranjeros.

El presidente estadounidense ha anunciado esta semana la aplicación de aranceles a México y Canadá y un "10% adicional" a China. Una medida que asegura que entrará en vigor a partir del próximo 4 de marzo.

Trump culpabiliza a estos países por los niveles de droga que entran desde ellos a EEUU. Los tacha como "inaceptables" y, en el caso del país asiático, reitera la petición que hizo a su mandatario, Xi Jinping, de reducir la entrada de fentanilo. También reclama un aumento en la seguridad fronteriza, pasos que países como México ya han dado.

El presidente norteamericano criticó desde Truth Social que "más de 100.000 personas murieron el año pasado (en Estados Unidos) por la distribución de estos venenos peligrosos y altamente adictivos". "No podemos permitir que esta lacra siga perjudicando a Estados Unidos", recriminó.

Pero la maquinaria arancelaria parece que no ha hecho nada más que empezar. La Unión Europea también permanece a la espera de las acciones que puedan adoptar desde la Casa Blanca, pero no permanece callada y asegura que no se quedará parada si aplica los impuestos del 25% a las exportaciones europeas.

Trump dispara contra todos: los nuevos aranceles demuestran que no hay aliados El presidente de EEUU anuncia tasas recíprocas y gravámenes al aluminio y el acero con los que tira por tierra la idea de castigo selectivo: América se hace grande, cree, haciendo pequeños a todos los demás.

Un fastidio para Europa

Es una de las frases de la semana. Trump defendió el pasado miércoles que Europa se creó "para fastidiar" a Estados Unidos y volvió a lanza una amenaza a la Comisión Europa con imponer los aranceles que lleva tiempo comentando.

Pero Bruselas no ha dudado en comenzar a replicar los avisos que llegan desde la Casa Blanca. El portavoz del Ejecutivo comunitario en materia comercial, Olof Gill, considera a la UE una "bendición" para el país norteamericano.

"A veces es difícil de creer que tengamos que responder a este tipo de cosas, pero, dado que me preguntan, creemos que la Unión Europea desde su fundación ha sido una bendición para Estados Unidos", justificó.

El propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes desde Portugal que Europa tendrá que responder "de forma recíproca" a EEUU si Washington decide seguir con su amenaza. "Hacerlo en un momento en que los europeos van a invertir (más) en esfuerzos de defensa es un error de sincronización (...) Si se confirma, los europeos responderán", ha expuesto.

Las palabras de Trump solo son reflejo de lo que sus planes, o más bien, amenazas siguen indicando. Cree que el IVA es proteccionista y no dudó en anunciar unos aranceles recíprocos, que este jueves aseguró que podrían entrar en vigor el próximo 2 de abril.

Tras su frase, el presidente de EEUU ha tratado de fastidiar a Europa, hablando de aplicar unos aranceles del 25%, aunque sí considera que esta medida afectaría al aluminio, al acero, a los automóviles y a los semiconductores, todavía se desconoce el fondo de la cuestión.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dudó en contestar y mandar un mensaje a Trump. "Es importante recordar que la Unión Europea es una potencia global que, ante cualquier tipo de amenaza, de involución o de cierre de las economías, vamos a responder de otra manera completamente distinta, que es con el avance y la apertura hacia el mundo", justificó.

Ejemplo de ello es el paso dado por Bruselas este viernes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron impulsar durante este año un acuerdo de libre comercio entre la UE e India. "En las dos últimas décadas, nuestro comercio se ha triplicado. Todo ello es prueba de que nuestras empresas y nuestros ciudadanos quieren trabajar juntos. Y uno de los mejores ejemplos de esta asociación es la cooperación entre Europa y la India", explicó la política alemana.

Los ojos están en el posible impacto de unos aranceles del 25% a todos los productos europeos. Armando Alvares Garcia Junior, profesor del Doble Grado en Derecho y Finanzas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), asegura que el intercambio de golpes entre China y EEUU dejaría a Europa "atrapada entre la caída del comercio global, el colapso de las cadenas de suministro y la presión para tomar partido".

"El mayor obstáculo es su falta de unidad en política exterior. Aunque la UE tiene un Alto Representante, las decisiones requieren unanimidad, lo que paraliza su capacidad de respuesta ante crisis globales", recuerda.

No es solo cosa de aranceles: los otros baches económicos que Europa se está encontrando en el camino Bruselas ya ha asegurado que reaccionará de forma "firme" a la política arancelaria de Trump, pero hay otros frentes. La Reserva Federal de EEUU y el BCE parece que irán a distinto ritmo. Los expertos piden a la UE que tome partido y aproveche las oportunidades que se abren.

Las "numerosas dificultades" a las que se enfrenta China

Uno de los países que están en el punto de mira de la nueva administración de EEUU es China. En campaña electoral, el líder republicano ya reveló que sus planes pasaban por imponer gravámenes al país asiático.

Y dicho y hecho, aunque con un importante cambio. Trump ha pasado de prometer aranceles del 60% a todos los productos chinos a aplicar un 10% adicional al 10% que ya impuso hace unas semanas y un 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio.

Pero China ya ha respondido y ha defendido que tomará "todas las medidas necesarias" para contrarrestar las amenazas. Pekín ha asegurado que pondrá en marcha todas las actividades necesarias para "salvaguardar sus intereses y derechos legítimos".

"China ha dicho en numerosas ocasiones que estas tarifas, impuestas de forma unilateral, violan las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y dañan el sistema de comercio multilateral", ha expuesto en informaciones, antes de oponerse a estas decisiones.

El presidente de China, Xi Jinping, ha ido un paso más allá y ha alertado este viernes de que el país que lidera debe hacer frente a "numerosas dificultades y desafíos" a medida que el "impacto adverso de los cambios externos" aumenta.

Pekín ya contestó al arancel del 10% de la Casa Blanca fijando impuestos del 15% sobre el carbón y el gas licuado y del 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. En el caso de que se aplique el 10% adicional, al país asiático no le temblará el pulso y en el caso de que vaya adelante responderá de la misma manera.

Nuevos aranceles para Canadá y México el 4 de marzo

Tampoco pone freno a la presión a sus países vecinos. Trump quiere que Canadá y México mejoren los controles aduaneros, reduzcan la entrada de drogas y mejoren la seguridad. De no hacerlo, aranceles. Así es como dialoga la Casa Blanca y ambos países han tomado algunas medidas para tratar de adecuarse a las condiciones.

El Gobierno de México reveló este jueves que extraditó a Estados Unidos a cerca de una treintena de detenidos vinculados con el narcotráfico, incluido el cofundador del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

"Esta mañana fueron trasladadas a EEUU 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos", señaló en un escrito conjunto de la Fiscalía de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Pero ni estas medidas han sido suficientes para que la Casa Blanca cese sus intenciones y Trump ya ha puesto fecha a los aranceles que quiere imponer a Canadá. "Los ARANCELES propuestos programados para entrar en vigor el 4 DE MARZO entrarán en vigor, de hecho, como estaba previsto", aseguró este jueves.

Andrew Rymer, CFA, estratega principal de la Unidad de Investigación Estratégica de Schrodersm, defiende que la pregunta clave está en "qué proporción del PIB representan las exportaciones a EEUU". "Esto capta el impacto económico. México y Canadá son los más afectados. Los exportadores asiáticos, Taiwán y Tailandia, también están muy expuestos", justifica.

"El riesgo para México es notablemente alto, al igual que para Canadá. China, al igual que la UE, corre un alto riesgo de ser objeto de aranceles, como demuestran el déficit comercial estadounidense y las medidas adoptadas anteriormente por Trump. Sin embargo, la exposición económica parece mucho menor que en México y Canadá", razona.

Lo que está claro es que la nueva administración de EEUU no dará su brazo a torcer hasta que los países que tienen en la mirilla de los aranceles cumplan con sus requisitos. Mientras tanto, los afectados parecen mantener el pulso a unas políticas exteriores que han abierto una nueva guerra comercial internacional difícil de descifrar.