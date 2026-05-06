Alemania da un giro y pone fin al debate sobre la semana laboral de cuatro días: quiere "flexibilizar" la jornada de ocho horas

En pocos meses puede haber cambios sustanciales en las condiciones laborales de los trabajadores alemanes, con apoyos políticos y reticencias sindicales.

No solo en España está candente el debate de la reducción de la jornada laboral. Es una cuestión que está puesta sobre la mesa en otros países europeos como Alemania, que quiere cambiar una de las bases históricas de su mercado laboral: la jornada máxima diaria de ocho horas, pero hay matices importantes, según publica el diario Welt. El Gobierno alemán prepara una reforma para flexibilizar el tiempo de trabajo y sustituir, en determinados casos, el límite diario actual por un máximo semanal.

El movimiento supone un giro en pleno debate europeo sobre la semana laboral de cuatro días y ya ha provocado un choque frontal con los sindicatos. La ministra federal de Trabajo, Bärbel Bas, confirmó en el Bundestag que presentará en junio un proyecto de ley para modificar la actual Ley de Jornada Laboral. El objetivo oficial, según el Ejecutivo, no es ampliar el tiempo total trabajado, sino ofrecer más margen para organizar y facilitar la conciliación familiar y profesional.

Alemania quiere solicitar el límite diario por uno semanal

La legislación alemana fija actualmente un máximo general de ocho horas diarias y un techo semanal de 48 horas. La reforma impulsada por la coalición entre la CDU/CSU y el SPD plantea un cambio importante: permitir que la referencia principal deje de ser diaria y pase a ser semanal.

Eso abriría la puerta a jornadas más largas algunos días a cambio de trabajar menos otros.

En la práctica, el Gobierno busca mayor flexibilidad horaria, adaptación a nuevos modelos laborales, facilitar la conciliación y ajustarse a sectores con necesidades variables. Bas insiste en que "el objetivo no es ampliar la jornada laboral en general".

El debate sobre la semana laboral de cuatro días cambia de dirección



El movimiento alemán llega en un momento en el que numerosos países europeos debaten fórmulas de reducción de jornada y modelos de cuatro días laborales. Sin embargo, el enfoque de Berlín es distinto, no plantea trabajar menos horas totales, busca redistribuirlas de otra manera y prioriza flexibilidad frente a reducción.

Supone un cambio relevante en el discurso político alemán, especialmente porque parte del debate reciente giraba en torno a cómo reducir el estrés laboral y mejorar el equilibrio entre vida y trabajo. Ahora, el foco pasa a la adaptabilidad empresarial, la organización flexible de horarios y la cobertura de necesidades productivas.

Control horario electrónico obligatorio



La reforma incluirá además otro elemento clave: el control horario digital obligatorio. El Gobierno quiere implantar sistemas electrónicos para registrar el tiempo trabajado, especialmente en sectores considerados vulnerables a abusos laborales, como reparto y paquetería, logística y servicios con alta precariedad.

Según Bas, esta medida es necesaria para evitar explotación laboral, garantizar límites efectivos y proteger a trabajadores con menor poder negociador.

La digitalización del control horario también acerca a Alemania a la tendencia ya impulsada en otros países europeos tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el registro de jornada.

Los sindicatos cargan contra la reforma

La reacción sindical ha sido inmediata. La principal central del país, la Confederación Sindical Alemana (DGB), rechaza claramente el cambio. Su presidenta, Yasmin Fahimi, advierte en el mismo medio que "solo puedo desaconsejarla".

Los sindicatos temen que se alarguen jornadas reales de trabajo, aumente la presión empresarial y se diluyan los límites de protección laboral, con lo que la flexibilidad beneficie más a las empresas que a los empleados. Además, recuerdan que Alemania ya afronta una escasez de mano de obra cualificada, envejecimiento poblacional y un aumento del agotamiento laboral en algunos sectores.

La patronal y los sectores conservadores apoyan el cambio



La reforma sí cuenta con respaldo dentro del ala económica del Gobierno alemán. La ministra de Economía, Katherina Reiche, defendió meses atrás la necesidad de implantar cuanto antes un sistema semanal flexible para todos los sectores. El argumento principal es económico: adaptar el mercado laboral a nuevas necesidades, facilitar la competitividad empresarial y modernizar normas consideradas rígidas.

Los empresarios llevan años reclamando más margen para organizar turnos y horarios en industrias con cargas de trabajo variables.

Un cambio que puede influir en toda Europa



Como referente y locomotora económica europea, todo lo que es relevante en Alemania incide en el resto de Europa, incluidas las políticas laborales. Por eso, esta reforma se sigue muy de cerca en otros países donde también se debate la reducción de jornada, la semana laboral de cuatro días, la flexibilidad horaria, y el teletrabajo y conciliación.

El resultado de la negociación alemana puede convertirse en una referencia para futuras reformas laborales europeas.