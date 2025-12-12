Un hombre no encuentra garaje para su Ferrari, lo aparca en el balcón y llegan las autoridades: "No sería un problema en ningún otro lugar, excepto aquí"

No encontrar aparcamiento es habitual en muchas ciudades. Ese problema solo puede solucionarse de dos formas: teniendo una plaza de garaje o dando vueltas y vueltas hasta encontrar dónde dejar el vehículo.

Amar Dezic, un empresario austriaco de 28 años, intentó hacerse con una plaza de aparcamiento en propiedad para poder estacionar su Ferrari 296 GTB híbrido, pero en el complejo residencial de Viena-Floridsdorf no quedaba ni un solo garaje disponible.

El hombre, que es propietario de un taller especializado en recambios y tuning en Viena y dueño de una pequeña colección de supercoches, quería proteger sí o sí su coche, valorado en 300.000 euros, de las inclemencias meteorológicas del invierno austriaco.

Ante esa falta de disponibilidad de garajes en su lugar de residencia, el empresario decidió tomar una decisión insólita: aparcar su Ferrari (de 1.400 kilos de peso) en el balcón de su casa.

La idea no surgió de forma espontánea. Dezic se inspiró en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), una ciudad en la que es habitual que los multimillonarios puedan subir sus coches a sus propias viviendas a través de unos ascensores especiales.

Tal y como el propio empresario ha indicado, en declaraciones al medio de comunicación alemán Bild, la operación de subir el coche a su balcón (para la que necesitó a una grúa y a un camión con grúa) le costó "varios miles de euros".

"Quería construir una vitrina de cristal iluminada alrededor del Ferrari"

Dezic ha destacado que su intención era convertir a su Ferrari 296 GTB híbrido en un objeto de exposición permanente. "Quería construir una vitrina de cristal iluminada alrededor del Ferrari, como una vitrina para una obra de arte", ha expresado el empresario.

Pero ese 'sueño' duró poco tiempo, apenas una semana. Varios vídeos en redes sociales con el lujoso vehículo en el balcón se hicieron virales, lo que hizo que las autoridades tuvieran conocimiento de que el Ferrari estaba en el balcón y acabaran interviniendo.

La administración del condominio ordenó la retirada inmediata del vehículo, ya que tener un coche de ese peso en el balcón no está permitido por las normas de seguridad contra incendios.

El empresario se ha quejado de la decisión de las autoridades afirmando que aparcar el coche en el balcón "no sería un problema en ningún otro lugar, excepto aquí".