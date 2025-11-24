Así está evolucionando el emprendimiento inmobiliario en España: el modelo que está atrayendo a nuevos líderes

Profesionales que buscan un rumbo nuevo están apostando por abrir su propia agencia inmobiliaria, apoyándose en modelos que no requieren experiencia previa y que ya funcionan en más de 110 países.

Un mercado laboral en transformación que impulsa nuevas formas de emprender



La fotografía del empleo en España se ha transformado en los últimos años. Factores como la digitalización, la incertidumbre laboral o la búsqueda de mayor flexibilidad están llevando a muchos trabajadores a replantearse su futuro profesional. Según diferentes estudios, el 36 %de los trabajadores españoles afirma que planea cambiar de trabajo en menos de un año, en muchos casos motivados por el deseo de contar con mayor estabilidad, mejores ingresos y un propósito profesional más definido.

En este contexto, el emprendimiento respaldado, especialmente mediante franquicias, se ha convertido en una alternativa en crecimiento. Para los profesionales que buscan un proyecto propio sin partir desde cero, contar con formación, soporte y un plan de negocio testado reduce notablemente el riesgo inicial. Este modelo está despertando especial interés entre personas de entre 38 y 55 años, perfil que se está consolidando como uno de los motores del cambio en el mercado laboral español.

El caso de Víctor Pezonaga: emprender desde cero y liderar una agencia en crecimiento

Uno de los ejemplos de esta tendencia es el de Víctor Pezonaga, Bróker de REMAX Finca Hogar (Zaragoza). Su historia demuestra cómo es posible abrir una agencia inmobiliaria sin experiencia previa y convertirla en un negocio sólido con el tiempo.

Antes de emprender, Pezonaga había desarrollado su carrera en sectores muy distintos, desdela coordinación de gremios hasta la gestión de servicios. Aunque contaba con experiencia en gestión y liderazgo de equipos, nunca había trabajado en el ámbito inmobiliario.

En 2018 decidió iniciar un proyecto propio y buscó un modelo que combinara independencia con acompañamiento profesional. Encontró en la franquicia inmobiliaria un marco que le permitía formarse desde cero y desarrollar un negocio con apoyo continuo.

Optó por REMAX por tres razones: el acceso a capacitación constante, un sistema operativo consolidado y una estructura de acompañamiento integral que abarca desde la apertura de la oficina hasta su consolidación.

De empezar de cero a liderar una oficina destacada

El proceso no estuvo exento de desafíos. Construir una marca local, formar un equipo y diferenciarse en un mercado competitivo exigió una planificación clara. Pezonaga subraya la importancia de la consultoría estratégica, las herramientas de gestión y el apoyo en marketing y reclutamiento para superar las primeras etapas.

Con el tiempo, REMAX Finca Hogar se consolidó como una de las oficinas más productivas de la red en España, con más de 30 agentes en activo y presencia destacada en el ranking nacional. El crecimiento del equipo, la profesionalización del servicio y la estabilidad del modelo han sido claves en su trayectoria.

Un modelo diseñado para quienes buscan un plan probado

El interés por este tipo de proyectos está estrechamente relacionado con la estructura delmodelo de negocio:

1. Un plan de negocio testado durante más de tres décadas

REMAX, la franquicia inmobiliaria líder en España lleva más de30 años implantada en España, con más de 170 oficinas y 2.300 profesionales activos. A nivel global, supera las 9.000 oficinas en 110 países. Esta presencia convierte al modelo en uno delos más consolidados del sector y aporta seguridad a quienes dan el paso de emprender.

2. Formación desde cero para personas sin experiencia previa

Muchos de los franquiciados actuales proceden de sectores ajenos al inmobiliario. La compañía ofrece un programa de capacitación integral que aborda tanto habilidades comerciales como gestión de oficina, liderazgo y desarrollo de equipos.

3. Acompañamiento continuo y apoyo estratégico

El sistema de soporte incluye asesoramiento, tecnología, marketing, consultoría de negocio y seguimiento periódico. Para quienes buscan emprender con menos incertidumbre, este acompañamiento es uno de los elementos diferenciales.

Por qué este modelo sigue creciendo: estabilidad e impacto local

Más allá de su dimensión empresarial, estas oficinas generan empleo, profesionalizan el sector y refuerzan el tejido local. Para muchos emprendedores, abrir una agencia inmobiliaria representa una combinación equilibrada entre independencia y seguridad, gracias al respaldo de una marca global como la red inmobiliaria REMAX en España.

En un sector en constante evolución, contar con un plan de negocio estructurado permite afrontar los cambios del mercado con mayor preparación y perspectiva.

Una oportunidad para los profesionales que quieren dar un giro a su carrera

El crecimiento del modelo en España y a nivel internacional refleja el interés creciente por emprender, pero con estructuras que reducen el riesgo inicial con empresas que ofrecen experiencia, un modelo de negocio que funciona, y un apoyo en todas las fases de desarrollo. Los perfiles que hoy exploran esta vía buscan estabilidad, desarrollo profesional y proyectoscon proyección a largo plazo.