BBVA pone un 10% más sobre la mesa de la opa tras no seducir a ni un accionista de Sabadell

Nuevo movimiento en el culebrón económico de la opa hostil de BBVA lanzada sobre Banco Sabadell. Tras la aprobación del folleto informativo con el visto bueno de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), los accionistas de la entidad catalana respondieron como se preveía desde su cúpula ante una oferta que consideraban no solo insuficiente, sino injusta. BBVA no logró convencer ni a un solo accionista, por lo que se ha activado el escenario que se preveía cuando se conoció la cuantía final de la oferta. Tendrá que haber más dinero sobre la mesa. Un 10%.

Ese cambio, comunicado este lunes a la CNMV, supone pasar de la anterior oferta de una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán a una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell.

A pesar de que, desde la entidad que pretende la opa habían venido afirmando que no habría cambios en la propuesta inicial, distintos analistas económicos apuntaban a que esta opción era prácticamente obligada tras un movimiento clave de Sabadell, la venta de la filial británica TSB a Banco Santander.

Esa operación de venta le supuso a Sabadell una inyección de 3.400 millones de euros extraordinarios que no habían entrado en las matemáticas iniciales de la opa. En palabras del propio presidente del BBVA, Carlos Torres, no acudir a la propuesta inicial de la opa supondría para el accionista una pérdida de dinero. "Usted obtendrá un beneficio por acción un 25% superior al que obtendría en caso contrario", dijo de esa primera oferta que hoy han acabado mejorado.

Un día antes de que finalizase el plazo: ¿y ahora qué toca?

Cabe destacar que BBVA ha hecho este movimiento un día antes de que se agotase el plazo que vence este martes. Con la duda resuelta de si, finalmente y a pesar de las declaraciones, habría más dinero encima de la mesa; ahora toca resolver nuevas incógnitas. En este sentido, la de si puede repetirse este mismo gesto, en teoría, ya ha sido aclarado en el comunicado de la entidad vasca. La cúpula del BBVA vuelve a prometer que no habrá cambios, puesto que ha renunciado a realizar más mejoras en esa propuesta.

Por otro lado, la otra gran duda, ¿cómo queda el calendario de esta batalla financiera?, también parece que está aclarada. BBVA también ha renunciado a nuevas ampliaciones del plazo de aceptación de la opa hostil, por parte del accionariado de Sabadell. En esa línea, ahora vuelve a abrirse un período, hasta el 7 de octubre, para que los accionistas decidan si acudir o no a la opa con la oferta mejorada.

En esa línea, volveremos a ver imágenes de la plana mayor de Sabadell que tendrá que emitir una nueva consideración sobre si la oferta de la opa es adecuada o no. En las últimas horas, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, había sido bastante cristalino sobre su opinión de cómo ha calado entre los accionistas el último folleto informativo. Se refirió a las cervezas sin alcohol, apuntando al número de su graduación en alcohol como al mismo de accionistas minoritarios cortejados: "Si quieren saber cuántos han acudido ya a la opa, no tienen más que coger una botella de cerveza: 0,0%". Parece que, con estos números, no habrá brindis en los despachos de BBVA.

