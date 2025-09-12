El consejo del Sabadell desaconseja a sus accionistas la opa de BBVA: "Está lejos del valor"

Sin sorpresas y un nuevo paso más en el guion ya de sobra conocido. El consejo de administración del Banco Sabadell ha dado el paso previsto, en el marco del plazo abierto tras la aprobación del folleto informativo de la opa hostil de BBVA, una medida que había desbloqueado la Comisión Nacional de Mercados y Valor (CNMV), y que puso sobre la mesa una oferta definitiva -de momento, porque se prevé que se necesite más dinero- en forma de una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de la entidad catalana. La cúpula de Sabadell ha dado un sonoro 'no' y ha llamado a sus accionistas a que no den su brazo a torcer.

Precisamente, la propuesta que desde el BBVA se había descrito con un "suficiente", desde el Sabadell no le han salido las cuentas. Y de forma unánime. En esa línea, desde el consejo de administración consideran que se trata de una oferta que "no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones del banco", por lo que esta acaba "infravalorando muy significativamente" el proyecto en general de Banco Sabadell.

De esta forma, desde la entidad catalana reiteran el argumentario con el que venían rechazando la opa hostil, advirtiendo además que esa brecha no solo afecta al propio banco, sino que impacta directamente en las finanzas de sus accionistas, en lo que seguir consiguiendo nuevas ganancias en la línea alcista que ha experimentado Sabadell en los últimos años.

-Noticia de última hora, en ampliación-

