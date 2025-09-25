La CNMV aprueba la mejora de la OPA de BBVA sobre el Sabadell

Una oficina del BBVA junto a otra del Banco de Sabadell en Barcelona, en una imagen de archivo.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado aprobar la mejora en la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell. El banco que preside Carlos Torres, pese a negarlo en repetidas ocasiones, anunció al principio de esta semana que eleva la puja en un 10% para intentar convencer a los accionistas del banco catalán. El supervisor de los mercados contaba con un plazo de tres días para autorizar las nuevas condiciones.

La oferta hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell entra ya, por tanto, en la fase definitiva. La decisión de la CNMV reactiva el calendario de la opa, que estaba congelado hasta que se pronunciase el regulador. En un principio, el plazo de aceptación para los accionistas del Sabadell terminaba el próximo 7 de octubre, pero ese calendario fue modificado en cuanto el BBVA presentó el pasado lunes una mejora de su propuesta. Hasta que no se ha pronunciado el supervisor, no se ha reactivado el reloj.

El BBVA antes ofrecía una acción y 0,7 euros en dividendos retrasados por cada 5,5483 títulos del Sabadell. Ahora ha pasado a ofertar un título por cada 4,8376, todo en acciones. Con ello ha conseguido dar la vuelta a la prima negativa, que estaba cerca del 8%, hasta el terreno positivo, en torno al 3%. Ello supone que el accionista del Sabadell que acuda a la opa obtendría una rentabilidad un 3% superior a si vende acciones en el mercado.

Tanto el presidente del BBVA, Carlos Torres, como el consejero delegado, Onur Genç, han repetido hasta la saciedad que no contemplan una mejora del precio. Incluso Torres vaticinó, en una entrevista con este periódico, que la acción del Sabadell caería y corregiría la prima negativa una vez que expirase el plazo para subir la oferta, lo que según su visión probaría que está inflada artificialmente.

Ahora han vuelto a reiterar que no subirán más el precio, pero negro sobre blanco. El consejo de administración del banco ha acordado no volver a mejorar la oferta ni a elevar el plazo de aceptación.

