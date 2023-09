Bill Gates comete un error de miles de millones de dólares

Bill Gates, creador de Microsoft, ha admitido que ha cometido un error que le ha hecho perder miles de millones de dólares. Sucedió hace algún tiempo, pero lo ha sacado a la luz ahora durante la emisión de un podcast en el que da su opinión sobre diferentes temas de actualidad.

Durante uno de los episodios del programa Unconfuse Me with Bill Gates, el magnate ha hablado sobre la importancia de descansar bien y del sueño reparador. Ha contado con dos invitados excepcionales para tratar este tema: el actor americano Seth Rogen, y la actric, guionista y directora de cine Lauren Miller Rogen.

Durante la charla, Gates ha contado que cuando tenía entre treinta y cuarenta años, lo que se estaba de moda en el trabajo era presumir de las pocas horas de sueño. Se creó una competición por la escasez de sueño en la que el que menos horas había dormido se convertía en alguien superior, y el que más era considerado una persona poco productiva. "A veces yo no dormía nada, consideraba que dormir es de vagos y es innecesario", ha comentado.

Un error millonario

El magnate se ha dado cuenta, años más tarde, de lo importante que es el descanso para trabajar mejor. Cree que si no hubiera cometido el error de creer que sería más productivo si no dormía, "hubiera ganado más dinero posiblemente".

No obstante, no cree que ese sea el único error que haya cometido a lo largo de su carrera. También ha enumerado otro: un fracaso de Microsoft que le hizo perder mucho dinero. Y eso fue el crecimiento de los sistemas operativos Android e iOS, que comieron el terreno a su empresa y no obtuvo los beneficios esperados.