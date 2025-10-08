Bruselas expedienta a España por impedir que las aerolíneas cobren el equipaje de mano

La Comisión Europea ha comunicado al Gobierno de España este miércoles que será expedientado por la multa de 179 millones de euros impuesta por el Gobierno hace un año a las aerolíneas Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar tasas suplementarias a los clientes por llevar equipaje de mano o por reservar asientos para acompañar a personas dependientes.

Según explican desde Bruselas, la medida que adoptó el Gobierno bajo el marco de la Ley de Navegación Aérea española restringe la libertad de las compañías para establecer sus precios y vulnera la reglamentación comunitaria, añade la Comisión. Por este motivo, las autoridades comunitarias dan un plazo de dos meses desde hoy para que el Gobierno responda por dichas irregularidades.

Bruselas señala así que la legislación europea "garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios" y añade que, en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de mano "debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables".

El plazo establecido por Bruselas queda reflejado en el expediente sancionador emitido por Bruselas, que da dos meses para que Madrid y las autoridades comunitarias resuelvan favorablemente las diferencias que presentan en sus planteamientos.

En caso contrario, el procedimiento podría llegar a un nuevo escenario, que se traduciría en el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo. En última instancia y en el caso de no alcanzar un acuerdo, el asunto sería llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).