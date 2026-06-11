El BCE sube los tipos de interés por primera vez en tres años

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves incrementar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, de forma que, con efecto a partir del 17 de junio, la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,65%.

"La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro", ha explicado la institución.

La subida del precio del dinero en la zona euro, la primera acometida por el BCE desde septiembre de 2023, había sido ampliamente descontada por los mercados después de que la tasa de inflación en mayo escalase al 3,2%, lo que supone el mayor aumento del coste de la vida en la región en casi tres años.

Con la decisión de hoy, el Consejo de Gobierno ha asegurado que continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra, subrayando que realizará un atento seguimiento de la situación y aplicará un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, para determinar la orientación apropiada de la política monetaria.

En particular, ha defendido que las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, "sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos".

En cualquier caso, el BCE ha reiterado que el Consejo de Gobierno está preparado para ajustar todos sus instrumentos en el marco de su mandato para asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo y preservar el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria.

Más inflación y menos crecimiento

De hecho, el BCE ha vuelto a incrementar sus previsiones de inflación para la zona euro de cara al presente ejercicio y el siguiente, mientras que ha revisado ligeramente a la baja los pronósticos de crecimiento del PIB para 2026 y 2027.

Las nuevas proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema contemplan en su escenario de referencia que la tasa de inflación general se sitúe, en promedio, en el 3% en 2026, el 2,3% en 2027 y el 2% en 2028. En marzo, las previsiones apuntaban al 2,6%, 2% y 2,1%, respectivamente.

"Los expertos han revisado al alza las proyecciones de referencia para la inflación en 2026 y 2027 debido a una senda más elevada de los precios de la energía, que se espera que se transmita en cierta medida a la inflación de los alimentos, los bienes y los servicios", ha explicado la entidad.

Sin tener en cuenta el efecto de la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos, las previsiones ahora apuntan a que la inflación subyacente se situaría en un promedio del 2,5% en 2026, dos décimas más de los esperado en marzo, mientras que en 2027 repetiría en el 2,5%, tres décimas más, y se moderaría al 2,2% un año después, una décima por encima de la anterior previsión.

En cuanto a la evolución del PIB, en el escenario de referencia se prevé que el crecimiento económico se sitúe, en promedio, en el 0,8% en 2026, el 1,2% en 2027 y el 1,5% en 2028, lo que implica una revisión a la baja para 2026 y 2027, debido a un impacto más pronunciado de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza.

En cualquier caso, el BCE ha advertido de que las perspectivas siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico.

En este sentido, ha recordado que las plenas implicaciones de la guerra para la inflación y el crecimiento a medio plazo dependerán de la intensidad y la duración de la perturbación de los precios energéticos, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda vuelta.