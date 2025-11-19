Daniela Gónzález, española de 21 años de camarera en Suiza: "En Suiza cobro 4.500 euros, el triple, y pago solo 900 euros"

Todos sabemos que Suiza es uno de los países con mayor renta per cápita del mundo, además de uno de los destinos fiscales más atractivos debido a los bajos impuestos corporativos. Con una tasa impositiva corporativa que se encuentra entre las más bajas del mundo, este país ofrece grandes incentivos para empresas y personas con altos patrimonios. Por no hablar de su tasa de paro, que apenas rebasa el 3%.

Por este motivo, muchos españoles han decidido en estos últimos años buscarse una nueva vida en Suiza. Aquellos que se desplacen al país helvético para buscar un puesto de trabajo pueden permanecer en el país durante tres meses sin solicitar un permiso para ello. Sin embargo, deben tener también en cuenta que no tendrán derecho a recibir ninguna prestación económica por desempleo o asistencia social o a acceder a cursos de formación subvencionados por parte de las autoridades suizas sin haber cotizado en Suiza.

La web emigrandoaSuiza.com señaló a principios de este año que las profesiones más demandadas en Suiza para gente hispanohablante son enfermeros, desarrolladores de software, ingenieros civiles, electricistas, camareros y chefs, asesores financieros, técnicos de mantenimiento, soldadores, analistas de ciberseguridad y médicos especialistas.

Uno de los principales atractivos de Suiza son sus salarios, con una retribución media mensual de 6 538 francos (6 750 dólares). En España, recordemos, el salario medio es de unos 2.800 euros al mes brutos. Daniela González es de origen español y lleva trabajando en Suiza como camarera en un restautante de comida italiana desde hace unos años. Y es tajante: no se arrepiente de haber dejado el sur de Europa para irse a vivir a Suiza. "Vine a Suiza con 18 años, tomé la decisión porque yo estaba estudiando Bachillerato y a ninguno de mis amigos les iba como pensaban que les iba a ir tras terminar los estudios, así que decidí arriesgarme y venir aquí", cuenta.

Daniela González, durante su participación en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3

En el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, Daniela ha contado cuál es su sueldo actual. "En España me pagaban 1.100 euros de camarera y en Suiza cobro 4.500 trabajando unas 180 horas al mes" cuenta.

Obviamente, el nivel de vida en Suiza con salarios tan altos es muy diferente a la de España. 15 huevos en el supermercado cuestan 4,25 euros, 750 gramos de Nutella, 4,80 euros. Un solo aguacate, un euro. Sin embargo, Daniela cree que la diferencia de precios es ventajosa si comparamos los sueldos que hay en España y el incremento actual de los precios. "Ahora mismo estoy buscando, vivo con una compañera de piso, pero yo en Madrid vivía con 5 personas y pagaba 600 euros al mes y aquí vivo con una mujer cobro el triple y pago 900 euros", ha contado.

¿Y es un problema el idioma? Daniela responde: “Con el idioma la gente no es como otros piensan, que son superariscos, superbordes... ¡que va, para nada! O sea, que cuando digo que no hablo alemán, se disculpan. Digo, no hombre, no te disculpes”.

En todo caso, según swissinfo.ch, los impuestos y el seguro médico en Suiza no se deducen automáticamente del sueldo. "Las estadísticas oficiales muestran que los hogares con unos ingresos brutos de menos de 5 000 francos (5.380 euros) al mes no pueden ahorrar dinero", señala este medio.