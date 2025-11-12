Despedido dos veces en la misma empresa de Aragón, ahora tendrá que cobrar 46.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado la condena a una empresa por despedir dos veces al mismo trabajador.

A Borja —nombre ficticio, pero historia real— lo despidieron dos veces en menos de un mes. La primera, el 14 de diciembre de 2023, mientras seguía de baja médica por una cervicalgia. La segunda, el 29 de diciembre, después de que la empresa, intentara “anular” el primer despido mediante burofax. El resultado de ese encadenamiento: una sentencia que obliga a la compañía a indemnizarle con 46.665 euros, según informa Confilegal.

Borja trabajaba como gestor de transporte, con contrato indefinido y un sueldo mensual de 3.238 euros. Su baja comenzó en noviembre de 2022 y, meses después, seguía en tratamiento psicológico por un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. La empresa decidió entonces prescindir de él alegando “motivos disciplinarios”.

El Juzgado de lo Social Único de Huesca le dio la razón el pasado mayo y declaró el despido improcedente, condenando a la empresa a readmitirle o, en su defecto, a pagarle la indemnización. Pero Transcinca no se dio por vencida y recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El recurso no salió como esperaban. La compañía sostuvo que el primer despido se había “anulado” y que el único real era el segundo, el del 29 de diciembre, que nunca se había impugnado. “Al impugnarse un despido inexistente, debe declararse la falta de acción”, argumentó.

El tribunal no compró esa tesis. Los magistrados María José Hernández Vitoria (ponente), José-Enrique Mora Mateo y César de Tomás Fanjul recordaron que en ningún momento quedó acreditado que el trabajador aceptara reincorporarse tras la supuesta anulación del primer despido, por lo que no podía considerarse vigente su relación laboral.

La empresa intentó además sostener que Borja había “transgredido la buena fe contractual” porque un detective privado le había visto salir a correr durante su baja médica. El TSJA tampoco dio validez a ese argumento. Según la sentencia, esa actividad física era de “nivel moderado” y no comparable con una jornada laboral ordinaria, ni se demostró que perjudicara su recuperación psicológica.

Con todo ello, la Sala de lo Social del TSJA confirmó íntegramente la resolución de Huesca y obligó a la empresa a asumir las costas. El fallo, dado a conocer por el abogado Julio García Cantó, deja una conclusión clara: hay empresas que insisten tanto en despedir que acaban pagándolo… literalmente.