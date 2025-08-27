El dueño de una cervecería sube sus precios dos veces al día, genera polémica pero se mantiene firme: "El cliente es el rey"

Karl Zuser es el dueño de una cervecería ubicada en Austria. Su establecimiento se ha hecho conocido en todo el país al haber puesto en funcionamiento un sistema de precios muy particular.

Todo se basa en una subida de precios considerable dos veces al día: una después de las 22:00 (cuando se cumple la hora de cierre de la cocina) y otra al sobrepasarse la medianoche.

En concreto, el recargo aplicado asciende a entre un 35% y un 50% por producto, lo que ha generado una importante polémica en Austria y le ha costado importantes críticas a la cervecería.

En declaraciones al medio de comunicación austríaco Heute.at, el dueño del establecimiento explica que aplica esas subidas de precios para pagar las horas extras de sus trabajadores. En la propia carta de la cervecería se destaca que "aquí se cobra un recargo del 100% por horas extras".

La filosofía de Karl Zuser es que "el cliente es el rey", por lo que el establecimiento se mantiene abierto por encima de su horario habitual de apertura siempre que haya consumidores. No obstante, el dueño defiende que abrir hasta esas horas es costoso, por lo que lo traslada a los precios.

"Nos gustaría cerrar a las 22:00, pero para nuestros clientes habituales y los huéspedes del hotel seguimos abiertos hasta medianoche. A partir de medianoche y fuera de nuestro horario de apertura (es decir, también los domingos y festivos, cuando abrimos especialmente para ello), se debe pagar un recargo por el importe de los posibles costes adicionales o bien optar por la variante de autoservicio", detalla Zuser.

El propietario del negocio reconoce que ha recibido "una gran tormenta de críticas" a raíz de su política de precios. Sin embargo, Karl Zuser resalta que esa decisión no le aporta unas mayores ganancias, "solo me protege de los gastos".