El dueño de una hamburguesería habla claro sobre cuánto dinero se puede llegar a facturar en un solo día y la respuesta es un baño de realidad: "Si das calidad, solo te queda un 15%"

Juan, propietario de las hamburgueserías Sexto Sentido de Palma de Mallorca, que tiene tres locales en la isla, ha explicado cómo son los gastos de un negocio como el suyo y cuáles los márgenes de beneficio.

En una entrevista en el canal de YouTube de Adrián G.Martin, el empresario matiza que la cantidad que se factura con una hamburguesería depende de muchos factores, como por ejemplo de la ubicación, ya que varía mucho si el local está en el centro de la ciudad o en las afueras.

"2.000, 2.500 euros por día puede facturar tranquilamente una hamburguesería", afirma Juan, quien subraya que con la calidad que ofrecen en sus restaurantes no pueden "tener un beneficio tan alto como puedes tener si compras productos de baja calidad".

"Te puede quedar fácil en un 15 o 18% en la media", asegura el hostelero, que explica también que el tipo de inversión inicial que se necesita para abrir una hamburguesería es fundamentalmente en "mucha maquinaria, infraestructura, y puede rondar unos 150.000 o 200.000 euros" en un caso como el suyo.

Cerca de dos años para recuperar la inversión

La pregunta clave entonces es: "¿En cuánto tiempo se recupera?". El hostelero admite que "depende mucho del volumen de ventas que puedas tener", pero asegura que "en un año y medio o dos sí lo puedes amortizar teniendo un volumen normal de ventas".

Además, recomienda a quien esté pensando en montar un restaurante de este tipo no escatimar nunca "en maquinaria": "Siempre he dicho que teniendo buena maquinaria puedes dar un buen servicio y una buena calidad". Y avisa de que un gasto que le sorprendió mucho es cuánto le costaron las planchas que tiene.

"Son 24 horas al día de trabajo"

En cambio, aconseja no gastarse mucho dinero en cosas que no son necesarias: "Hay cosas más simples que te sirven, no importa tener una vajilla de lujo y cosas así, que es donde se va mucho el dinero".

En cuanto a las horas que trabaja, también admite que es una profesión muy esclava: "Con tres locales como nosotros son 24 horas de trabajo, no paramos, tenemos gente que se dedica en cada sitio a su rol, pero nuestro concepto funciona 24 horas".

Juan desvela también cuánto le puede costar a él cada hamburguesa: "Si tú tienes tu propio producto y lo elaboras tú, ronda entre cuatro y cinco euros el precio de la hamburguesa. Por cliente tenemos un ticket medio de entre 21 y 25 euros por persona. Te puede quedar un 15 o un 18%".