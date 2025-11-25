Vicente, hostelero de toda la vida, sobre el tipo de local más rentable: "Entre 3.000 y 4.000 euros semanales limpios cada socio, y éramos dos"

No es casualidad que hayan proliferado tanto. Hay un negocio en el sector de la restauración que ha arrasado en los últimos años, prácticamente, reinventando también las claves de su producto. Ha pasado de ser una comida relativamente barata a un auténtico plato que en ocasiones puede rondar los 20 euros. Y la explicación de todo ello la tiene el hostelero Vicente Nicolau.

¿De qué nivel de ganancias estamos hablando? "Entre 3.000 y 4.000 euros semanales limpios cada socio, y éramos dos", explica este profesional de lo que llegó a sacarse por un solo local. "En el año 2013-2014 tenía una hamburguesería y allí el margen es brutal", apunta Nicolau, en declaraciones al pódcast del creador de contenido Adrián G. Martín, un espacio especializado en el emprendimiento.

Cuándo se le pregunta cuál cree que es el negocio culinario con mayor posibilidad de sacar beneficios, él lo tiene claro: "Que yo conozca, hamburguesería. El tema del fast food tiene mucho margen". Y sobre márgenes ha hablado largo y tendido el profesional.

El avance de las hamburguesas 'gourmet': "Tu hamburguesa cuesta 3 euros y la vendes por 14"

Ante el nuevo formato de hamburguesas gourmet que iniciaron distintas firmas proponiendo una hamburguesa de mayores dimensiones y mayor calidad de los ingredientes, Vicente señala que claro que "es rentable", puesto que la clave está en el corte que lleva cada hamburguesa, es decir, lo que se ha molido para la carne.

"Te queda por 7,50 euros el kilo"

"Le pones un 30% de entraña, un 30% de picaña y luego un 30% de cadera o de contra, que es más barato todavía", detalla el hostelero. De esa forma, aunque la calidad de la carne es buena en su conjunto, "te queda por 7,50 euros el kilo". Y deja claro que esto no es ningún secreto: "Si tú le pones 100 gramos, son 75 céntimos la carne de la hamburguesa. Le añades la loncha de queso, una hoja de lechuga y una rodaja de tomate, que son 5 céntimos". Con este listado, "tu hamburguesa cuesta 3 euros y la vendes por 14".