La mejor hamburguesa de España no se hace ni en Madrid en Barcelona
La burguer 'Diamante Azul' de Nolito's se ha alzado como ganadora de 'The Champion's Burguer'.

Hamburguesa de Nolito's ganadora de 'The Champion's Burguer'
Hamburguesa de Nolito's ganadora de 'The Champion's Burguer'Cortesía de Sintesi

El certamen para elegir la mejor hamburguesa de España, The Champion's Burguer, llegó a su fin este fin de semana dejando como ganadora a la burguer 'Diamante Azul' del restaurante cordobés Nolito's, que recibe su nombre por su pan brioche azul que se ha combinado con polvo de diamante y oro rosa y una fat smash madurado de carne premium y su costilla al estilo americano.

En la final han participado 24 hamburguesas seleccionadas tras el paso del certamen por 50 ciudades españolas de unos 300 establecimientos. Los asistentes han elegido esta burguer en su votación popular en buena parte por su originalidad y sus ingredientes. A los ya mencionados se suma una mermelada de beicon, queso cheddar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

  Ganadores del 'The Champions Burguer', los responsables del cordobés Nolito's.Cortesía de Sintesi

Además de este segundo puesto, el podio lo han completado otras dos hamburgueserías andaluzas. En segundo lugar, el también cordobés Godeo con su 'Royale Gold Final' Edition, caracterizada por su brioche cubierto de oro comestible, carne de chuletón, pastrami y costillar de ternera a baja temperatura junto a mermelada de cecina, crema agria ahumada, bits de bacon y salsa Emmy.

El tercer puesto también ha recaído en una hamburguesería andaluza, concretamente en la sevillana Street Food, que elabora su 'Gamberra 3.0', una versión mejorada de su anterior 'Gamberra 2.0' con pan relleno de mozzarella rebozado en Doritos bits, carne fat smash, costilla ahumada, queso cheddar, salsa Gamberra y bacon bits caramelizados.

Tras conocerse los ganadores del certamen, el CEO de the Champions Burguer, Nacho Martínez-Medina, ha destacado que "esta edición se ha convertido en un auténtico fenómeno gastronómico" y ha recalcado la afluencia y la acogida de público por todas las localidades españolas.  

"La acogida del público ha superado cualquier expectativa y refuerza nuestro compromiso con la creatividad, un producto de máxima calidad y una experiencia cada vez más cuidada. Ya hemos cruzado fronteras y lo vamos a seguir haciendo. Estamos diseñando la próxima ruta y puedo decir que vamos a volver a sorprender, y a lo grande", ha señalado.

