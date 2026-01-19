El Eurogrupo apoya a Boris Vujcic para relevar a De Guindos en el BCE, mientras Bulgaria dice adiós al lev y adopta el euro

Boris Vujcic, gobernador del Banco Nacional de Croacia, acude a la primera sesión de debate del Foro del BCE sobre Banca Central, el 19 de junio de 2018 en Sintra, Portugal.

El año económico en la zona a euro arranca con dos decisiones de calado político y monetario: Bulgaria adopta oficialmente el euro, dejando atrás su moneda lev y convirtiéndose así en el vigésimo primer país de la unión monetaria, mientras que los ministros de Economía y Finanzas del euro han cerrado filas con Boris Vujcic como candidato para sustituir a Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE).

Ambos asuntos han marcado la primera reunión del año del Eurogrupo, celebrada este lunes, en la que también se han definido las prioridades económicas para 2026 en un contexto internacional cada vez más complejo.

Boris Vujcic, favorito para relevar a De Guindos en el BCE

Comenzamos por el final, por el último punto del orden del día, por su importancia política. Los ministros alcanzaron un consenso para respaldar a Boris Vujcic, actual gobernador del Banco Nacional de Croacia, como candidato a vicepresidente del BCE y sustituir así al español Luis de Guindos.

El proceso ha sido de lo más competitivo, con seis aspirantes. Según Dombrovskis, el respaldo del Eurogrupo "no es el final del camino, pero sí un paso importante". A partir de ahora, el procedimiento seguirá su curso institucional: recomendación formal del Ecofin, consultas al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE, y decisión final del Consejo Europeo.

Si se cumplen los plazos previstos, Vujcic asumirá la vicepresidencia del BCE el próximo 1 de junio, para un mandato único de ocho años, como marca el tratado. Entrará así en el Comité Ejecutivo, el núcleo duro que dirige el día a día de la política monetaria de la zona euro.

Vujcic, doctor en Economía croata nacido en Zagreb en 1964, es gobernador del Banco Nacional de Croacia desde 2012. Fue subnegociador jefe en las negociaciones de Croacia con la UE (2005-2012), miembro del Consejo General del BCE y del Comité Directivo del ESRB desde 2013. Se le considera un "halcón" moderado, a favor de políticas restrictivas contra inflación.

Un relevo clave en un momento sensible

El relevo de De Guindos llega en un momento especialmente delicado para el BCE, con el debate abierto sobre tipos de interés, inflación y crecimiento. La figura del vicepresidente es clave para equilibrar sensibilidades nacionales y garantizar la continuidad de la estrategia monetaria.

Con Bulgaria dentro del euro y un nuevo liderazgo en el horizonte del BCE, la reunión del Eurogrupo quiere dejar claro que la arquitectura económica de la zona euro sigue evolucionando, incluso en un entorno de incertidumbre global.

Bulgaria adopta el euro y refuerza la unión monetaria

La entrada de Bulgaria en el euro, efectiva desde el 1 de enero, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, la calificó de "histórica". Según ha subrayado tras la reunión, la ampliación de la zona euro refuerza el papel de la moneda única como pilar de estabilidad y prosperidad dentro del proyecto europeo.

Los ministros han felicitado a Sofía por una transición "fluida y sin incidencias" del lev al euro, después de escuchar a la ministra búlgara de Finanzas explicar los primeros días de circulación de la moneda única.

Hay consenso con la idea de que el proceso técnico y logístico está funcionando según lo previsto, un mensaje relevante en un momento de tensiones inflacionarias y dudas sobre el crecimiento en Europa.

Con Bulgaria, el euro amplía su base geográfica en el este del continente y consolida su peso político en la Unión Europea, justo cuando la moneda única cumple más de dos décadas como referencia monetaria.

Competitividad y crecimiento: las prioridades para 2026

Pero la reunión ha dado para más: el Eurogrupo ha debatido las recomendaciones económicas para zona euro en 2026, propuestas por la Unión Europea. El foco está en mejorar la competitividad y activar nuevos motores de crecimiento interno, ante un entorno global marcado por la fragmentación del comercio, la sobrecapacidad industrial y las dependencias estratégicas.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha avisado que "la resiliencia de la economía europea no es suficiente a largo plazo". A su juicio, la UE necesita volver a una senda de crecimiento sostenible, apoyándose menos en factores externos y más en su propio mercado interior.

También se ha discutido sobre el G7, los riesgos de las tensiones geopolíticas y la necesidad de reducir vulnerabilidades sin renunciar a la apertur económica.