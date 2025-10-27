El Ibex bate su máximo histórico 18 años después y cierra por encima de los 16.000 puntos

El Ibex 35 ha registrado su máximo histórico este lunes 27 de octubre de 2025 tras 18 años. En esta jornada, la bolsa ha registrado a su cierre 16.000,2 puntos tras subir un 0,87% gracias al avance de la banca y de Wall Street. El anterior registro databa del 8 de noviembre de 2007, cuando la bolsa cerró su jornada más alcista en 15.731,2 puntos. Todo ello tras las informaciones que apuntan a que EEUU y China alcanzarán un acuerdo comercial en los próximos días.

Este anuncio, aunque de momento son solo palabras, parece haber contagiado de optimismo y estabilidad a las bolsas mundiales, incluida la española, que ya abría a las 8:00 de este lunes rozando su máximo histórico que finalmente, se ha confirmado al cierre, a las 17:30.

Desde inicios de 2025, el Ibex 35 ha crecido un 38%, consagrándose como el índice bursátil más alcista de Europa, por encima de Milán y Frnakfurt (25,6% y 22% respectivamente). Incluso la bolsa de referencia en EEUU como Wall Street, así como su índice Nasdaq, 'solo' han crecido un 22,1%. El S&P 500 un 16,6% y Dow Jones un 11,5%.

Volviendo al hito histórico de la bolsa española, hay que destacar que el acuerdo entre Washington y Pekín ha supuesto un gran incentivo en forma de confianza para los inversores. Sin duda alguna, las relaciones entre Trump y el resto de líderes del mundo están marcando las inestabilidades y tendencias en las bolsas del mundo.

Al supuesto acuerdo con China se le unen el acercamiento de posturas con la Brasil de Lula, así como el triunfo de su 'amigo' Milei en Argentina en las elecciones legislativas de este domingo. Todo ello está sirviendo para que los índices bursátiles del mundo continúen al alza.

Además, durante esta semana se esperan dos acontecimientos importantes. Por un lado las bajadas del tipo de interés de la Reserva Federal estadounidense, presidida por Powell, y por otro la reunión del Banco Central Europeo (BCE). Según informan desde dentro, se espera que los tipos de interés del euro permanezcan en el 2% actual.

--Noticia de última hora. En ampliación--