La victoria de Javier Milei en las legislativas de Argentina consolida su poder aunque no resuelve su fragilidad

El partido del presidente argentino, La Libertad Avanza (LLA), ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo en Argentina con el 40,8% de los votos, según los datos oficiales con más del 90% escrutado.

La fuerza ultraderechista también se impuso en la elección al Senado, al vencer en seis de los ocho distritos que renovaban representantes en la Cámara Alta.

La jornada electoral transcurrió con normalidad y registró una participación del 66 %, la más baja desde el retorno a la democracia en 1983.

Estas elecciones suponen el primer test nacional para Milei desde su llegada al poder en diciembre de 2023 y refuerzan su intento de ampliar la mayoría parlamentaria para aprobar su programa de ajuste fiscal y desregulación económica.