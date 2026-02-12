Dimite el secretario de gabinete de Starmer en pleno escándalo por los papeles de Epstein

El secretario de gabinete del primer ministro británico, Chris Wormald, dimite, según ha podido anunciar este jueves tras hablar con el líder del Reino Unido, Keir Starmer. Su dimisión, de "mutuo acuerdo", se suma a la del jefe de gabinete del primer ministro británico, Morgan McSweeney, por el escándalo de Epstein.

Wormald, que fue nombrado por Starmer en diciembre de 2024, se convierte así en el secretario de gabinete con el período más corto en el cargo en la historia del cargo. Todo un récord. "Ha sido un honor y un privilegio servir como funcionario público durante los últimos 35 años, y una distinción particular dirigir el servicio como secretario del gabinete", ha señalado el mismo en su despedida.

-Noticia de última hora-