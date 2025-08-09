El propietario de una empresa exige 80 horas semanales a sus trabajadores y sentencia: "No ofrecemos conciliación entre vida laboral y personal"

Una persona en una oficina mirando el reloj en una imagen de archivo.

Mientras en España se retrasa el debate para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas para aumentar el descanso de los trabajadores, en Estados Unidos un empresario ha provocado un gran revuelo con las horas que exige a sus empleados.

Daksh Gupta, fundador de Greptile, una empresa de software empresarial con sede en San Francisco, Estados Unidos, ha indignado con sus declaraciones sobre la jornada laboral de sus empleados, de 80 horas semanales, según ha informado el medio alemán Mein-MMO.

Greptile, fundada en 2023, desarrolla un asistente de IA que ayuda a los desarrolladores de software a navegar y comprender su código fuente. El director ejecutivo de esta compañía ha afirmado, sin embargo, que no ofrece "conciliación entre vida laboral y personal".

El empresario, además, señaló en noviembre del pasado año, cuando tenía tan solo 22 años, que los días laborales típicos comienzan a las 9 de la mañana y continúan hasta las 23:00, a veces incluso más tarde.

Gupta agregó que también trabajan los sábados y a veces los domingos, y destacó que el ambiente es muy estresante y no se tolera el mal trabajo. "La competencia aquí es extremadamente feroz. A nadie le importa la tercera mejor empresa, ni siquiera la segunda, en una categoría de software", declaró como justificación a sus condiciones laborales abusivas.