Viaja a China para conocer al rey de las falsificaciones y se queda sin palabras al entrar en su fábrica y descubrir la cifra real que factura copiando bolsos de lujo: "Gana 30 millones al año"

China es el nuevo gigante económico, comercial y tecnológico que no para de sorprender y ofrecer información tan valiosa como curiosa. Muchos analistas consideran que la potencia asiática ya no basa su éxito en la copia, y sus números le avalan en producción propia, en todos los órdenes y en patentes, pero la copia made in China sigue estando ahí y haciendo ricos a muchos: tanto, como 30 millones euros solo vendiendo Hermès falsos.

El canal de YouTube Royki, que cuenta con 810.000 suscriptores, dedica un extenso vídeo a las fábricas chinas de copias de artículos de lujo. Realizan copias exactas e indistinguibles, salvo por el logo, aunque los falsificadores ven enseguida las diferencias (detalle de una cremallera, el olor...). Pero no solo se centran en ropa o complementos. El poder tecnológico chino hace que puedan replicar con exactitud, desde iPhones hasta relojes de precisión.

La verdadera cara de lo falso



Algunos vendedores están ganando decenas de miles de euros al mes vendiendo productos chinos en Amazon y otras plataformas. Pero solo la fábrica protagonista del vídeo, que produce bolsos idénticos a Hermès y otras marcas de lujo, sin logo, está facturando una millonada.

Luego está el debate ético y práctico: ¿qué es realmente falso? ¿Hasta dónde es copia legal y hasta dónde estafa y marketing inflado de las marcas de lujo? Da para una buena charla, porque el debate está en si las marcas más prestigiosas pierden miles de millones al año con este fenómeno o no, porque en el ejemplo de Hermès, que facturó en 2024 unos 15.000 millones de euros, este fabricante chino, con sus casi 30 millones de euros, estaría captando en torno a un 0,001% del mercado de las grandes marcas de lujo.

La capital de los productos falsos

China incluso tiene su "capital de la falsificación", una de esas decenas de macrourbes que ya pueblan el territorio chino. Se llama Shenzhen, una ciudad al norte de Hong Kong de 18 millones de habitantes. El vídeo la presenta como el epicentro mundial de las copias de tecnología y productos de consumo. Allí se generan miles de millones de dólares en copias cada año.

Pero si piensas que todo esto, por gran negocio que sea, es clandestino, te equivocas. Como se muestra, hay vendedores ambulantes por todas partes que ofrecen colonias falsas, gadgets, relojes, etc., en un entorno de "vacío legal", donde no es del todo legal, pero tampoco abiertamente perseguido en cada esquina. Mirar hacia otro lado. Si vas a llenar la maleta de "productos de lujo" a precio de ganga, que sepas que nadie habla inglés y que todo funciona con mucha informalidad y regateo.

La lógica detrás del negocio

El youtuber habla con Emy, experto en e-commerce y Amazon, que los entresijos del negocio: compran productos en China y los venden con gran margen en Amazon, especialmente en mercados como Estados Unidos o Europa. Veamos algunos ejemplos:

Traductor con IA (A Translator)

Precio de compra en China: unos 200–250 euros.

Precio de venta en Amazon: 60-80 euros/unidad (este dato es contradictorio en la narración, pero lo que subraya es el margen y la calidad percibida).

Caso de éxito: un vendedor en Amazon (en Estados Unidos) factura más de 150.000 euros el primer mes solo con este producto.

Máquina afeitadora

Precio de compra: 4 dólares y pico.

Precio de venta: 30–50 euros.

El vendedor del vídeo ha vendido 2.000–3.000 unidades en un mes.

El propio Emy explica que él tiene una tienda que factura unos 56.000 euros al mes, con inversión en productos de 380.000-400.000 euros, y que en total ha facturado entre 20 y 25 millones de euros con este modelo. Como muchos analistas apuntan sobre China, el que no se hace rico es porque no quiere y en estos momentos es el país donde se practica un capitalismo más salvaje.

Pero el empresario dice que solo copia diseños con patentes caducadas, y que por eso no es ilegal lo que hace. Además, no utiliza el logo de Hermès ni de otras marcas, lo que evita la persecución por falsificación directa de marca.

Reconoce que una parte muy importante del negocio es B2B, es decir, fabrica para marcas chinas que luego ponen su etiqueta, y también podría estar fabricando para marcas occidentales que, oficialmente, producen "en Italia" o "en Francia".

Pero no solo te falsifican desde cero. El vídeo también explica cómo muchos "clientes" van a mejorar lo que ya tienen, pero ahorrando un dineral. En China es relativamente común ir a una tienda especializada donde compras un iPhone nuevo (o llevas el tuyo), te cambian el almacenamiento interno, por ejemplo de 256 GB a 1 TB, con un precio de apenas unos 50-80 euros, incluso pudiendo cambiar también el color del dispositivo. Una "limpieza de cara" de lo más completa y low cost.

China, potencia para lo bueno y lo malo

El gigante asiático lidera cada vez más ránkings económicos, comerciales, tecnológicos y militares. El mercado de la falsificación no es una excepción, algo que seguramente no sorprende a nadie: las falsificaciones en China generan 467.000 millones de dólares (unos 400.500 millones de euros al cambio actual) al año, lo que supone aproximadamente el 45% de todas las falsificaciones del mundo.