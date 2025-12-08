Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Venezuela acusa a la CPI de guardar silencio y permitir las "masacres" en el Caribe y en el Pacífico
El ministro de Interior y Justicia del país venezolano asegura que los ataques estadounidenses se están produciendo de manera indiscriminada y critica la pasividad de la Corte Penal Internacional.

Redacción HuffPost
Nicolás Maduro durante una intervención en Caracas
Nicolás Maduro durante una intervención en CaracasGetty Images

El titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) de guardar silencio sobre las que el chavista tachó de "masacres" en el Caribe y en el Pacífico oriental, en referencia a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, en los que han muerto más de 80 personas.

El ministro expresó que la CPI "no ha abierto la boca" para pronunciarse sobre "los asesinatos contra personas que las acusan de delitos que nadie se los ha demostrado", a la vez que dijo que a la corte "la utiliza el imperialismo", como Cabello suele referirse a EE.UU., para "perseguir pueblos"

--Noticia de última hora. En ampliación--

EFE