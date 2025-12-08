Un padre dice "basta" al sistema educativo y monta su escuela en su patio trasero para enseñar sobre dinero y negocios a sus hijos

A veces, la búsqueda de una educación diferente empieza en casa, literalmente. Eso fue lo que ocurrió con Samuel Leeds, un empresario inmobiliario británico que, convencido de que el sistema educativo tradicional no ayudaba a sus hijos a prepararse para la vida real, decidió levantar su propia escuela en mitad de su jardín. Su historia llamó rápidamente la atención de la prensa británica, incluida la publicada por el Manchester Evening News, que ha seguido el caso con detalle.

Leeds, de 34 años y residente en Beaconsfield (Buckinghamshire), llevaba tiempo insatisfecho con la enseñanza que recibían sus hijos. Asegura que veía un sistema rígido que apenas dedicaba tiempo a cuestiones prácticas como el emprendimiento o la gestión del dinero. “Me frustraba porque en la escuela no te enseñaban nada sobre dinero ni negocios”, explicó, convencido de que los niños deberían conocer desde pequeños que hay más caminos que la universidad o el trabajo manual. Para él, la figura del emprendedor es esa tercera vía olvidada.

Con esa idea en mente, él y su esposa Amanda solicitaron permiso para construir un aula moderna en su parcela. El proyecto tardó unos seis meses en materializarse. La inversión, cifrada en torno a los 175.000 euros, dio como resultado un edificio de unos 600 metros cuadrados que funciona como un pequeño centro educativo. Desde 2024, sus hijos mayores reciben allí la mayor parte de sus clases.

El funcionamiento del centro es similar al de una escuela convencional en cuanto a estructura. Cuenta con dos docentes a tiempo completo, uno dedicado a matemáticas y otro a inglés. La diferencia radica en las materias adicionales. Samuel se reserva la enseñanza de educación financiera, emprendimiento, pensamiento crítico y habilidades de debate. El programa es flexible y se adapta a los intereses de los alumnos. No solo acuden sus cuatro hijos, sino también ocho primos, formando un grupo de doce estudiantes.

Curiosamente, Leeds afirma que esta alternativa le resulta más económica que escolarizar a todos los niños en centros privados donde, según él, tampoco recibirían formación práctica en negocios. “Era más barato que enviar a 12 niños a escuelas privadas que cuestan 18.000 libras al año”, señaló.

Sus críticas al sistema británico son firmes. Relata que él mismo abandonó la escuela a los 16 años convencido de que “no era lo suficientemente inteligente”, una percepción que cambió al descubrir el emprendimiento. No quiere que sus hijos vivan algo similar. Considera que el énfasis excesivo en memorizar, las normas rígidas como pedir permiso para ir al baño o la presión por las notas impiden que los niños desarrollen competencias reales. Incluso afirma que “los niños aprenden más en un viaje de tres días conmigo a Dubái que en una semana en la escuela”.

El éxito de su iniciativa ha despertado interés. Leeds recibe mensajes diarios de padres que desean matricular a sus hijos, aunque por ahora no puede admitir más alumnos. Su plan es distinto: crear un currículo alternativo para familias que educan en casa, con materiales que incluyen vídeos, ejercicios y cuadernos de trabajo. Su objetivo es que otras familias puedan replicar lo que él considera una decisión acertada.