Una española deja su puesto fijo en Google para irse a Bali con 28 años y responde tajante a quienes temen perder la estabilidad: "Un trabajo estable lo puedo conseguir más adelante"

Hay países con una mentalidad especialmente emprendedora, como Estados Unidos, donde el riesgo es un valor y no se teme al fracaso. Pero hay también españoles y españolas que siguen esa filosofía, como Adriana Carvajal (Adri Fip en redes), que dejó su puesto fijo y bien remunerado en Google para irse a Bali con 28 años. Responde tajante en el pódcast Watif TV a quienes temen perder la estabilidad: "Un trabajo estable lo puedo conseguir más adelante". Fácil decirlo, pero, ¿lanzarse?

Los españoles buscamos ante todo estabilidad económica, aparte de que nos toque la Lotería, pero esa es otra cuestión. Por algo consideramos un tesoro, un empleo fijo, un contrato indefinido, y no digamos ya llegar a ser funcionario, para muchos el auténtico 'gordo' laboral.

Sin embargo, hay cifras que, ya sea por necesidad o aventura, dicen mucho de cambios de tendencia: en 2025 la proporción de teletrabajadores continúa subiendo ligeramente (en torno al 15‑15,5%), aunque todavía por debajo de la media europea, según datos publicados en El País.

Y es que si no lo haces a los 28, ¿cuándo lo vas a hacer? Su frase lo sintetiza todo: "Un trabajo estable lo puedo conseguir más adelante, pero es que el corazón me estaba pidiendo apostar 100% por este proyecto."

Si tú también dudas entre aguantar en un empleo seguro o cambiar radicalmente de vida, su historia igual te inspira. Adriana no se fue de Google "quemada", sino desde la convicción de haber exprimido una etapa y querer otra: la del emprendimiento y el nomadismo digital, conceptos de moda, pero, una vez más, tan lleno de proyecciones ideales como de contras no admitidos.

De Google y LinkedIn a Bali: cuando la vida pesa más que el contrato fijo

Adriana se hizo conocida mostrando "desde dentro" cómo era trabajar en una big tech. Pasó por LinkedIn y por Google, y asegura que esa etapa fue muy feliz: "Disfruté esta etapa en grandes tecnológicas como no he disfrutado nada en la vida. O sea, me encanta trabajar en LinkedIn cuando estuve en LinkedIn y me encantó trabajar en Google cuando estaba en Google."

El cambio no fue un arrebato, sino pura aritmética vital: "Por un lado, yo tengo 24 horas al día, llega un momento en el que, o sea, no puedo estar ni 100% en un trabajo ni 100% en el otro". Tenía un empleo estable y, al mismo tiempo, un proyecto creciente como creadora de contenido y fundadora de ZIP Academy, centrada en "potenciar tu carrera" y ayudarte a "encontrar el curro de tu vida".

Cuando los números cerraron y la balanza vital se inclinó, tomó la decisión: "Me apetece muchísimo probar esto de emprender a tiempo completo, sabiendo que es un proyecto 100% mío. Me puedo montar completamente la vida como quiera y viene de la mano de un proyecto de vida que me apetecía un montón, que era el nomadismo digital."

"Hice lo que cualquier persona de 28 años podía hacer al emprender, que era irse a Bali"

El salto tuvo incluso geografía propia. Ella misma lo resume con ironía: "Yo en ese momento dejé Irlanda e hice lo que cualquier persona de 28 años en ese momento podía hacer al emprender, que era irse a Bali."

La describe como el manual perfecto del nómada digital: "Bali… manual plagado de negocios pensados precisamente para el nomadismo digital" y "es un mix entre realmente, ya que es una isla asiática con muchos de los servicios y prestaciones que tendrías en cualquier país europeo."

En su caso, el objetivo era tener "un trabajo que se amolde a tu estilo de vida", como le recuerda la entrevistadora, y no al revés. Esa idea resume una forma de entender la carrera profesional muy distinta a la de generaciones anteriores: primero eliges el estilo de vida, luego el trabajo que encaja, aunque para eso tengas que soltar un contrato en Google.

Lo que no se ve de Google: toboganes, chocolate… y salud mental

Adriana también desmonta el tópico de que las big tech son solo oficinas con colores y comida gratis. Explica que hay dos tipos de beneficios: "Unos que son los supervistosos, como toboganes en las oficinas, eh chocolatinas, eh desayunos gratis, comidas gratis… y después hay otros mucho más silenciosos".

Entre esos beneficios "silenciosos", menciona "acceso a eh bajas de salud mental… de las que yo me beneficié" o políticas potentes de salud, incluso para "congelar óvulos, te pagaban partes de la congelación de óvulos." Todo ello en un entorno donde "trabajabas un sitio donde estabas rodeada de talento" y donde muchos managers eran personas a las que quería "aprender de ellos".

Estabilidad, inteligencia artificial y marca personal: su mensaje a la generación Z

En un momento de titulares alarmistas sobre la IA y el futuro del trabajo, su enfoque es pragmático. Reconoce que no hay respuestas cerradas: "Cuanto más me informo y cuanto más leo y cuanto más con más expertos hablo… escucho respuestas muy diferentes y yo creo que estamos dando respuestas para intentar como tranquilizar un poco a la gente."

Para ella, la clave está en lo que sí controlas: seguir formándote, usar la IA a tu favor y construir una marca propia. "Intenta acoplar la inteligencia artificial a lo que ya estás haciendo. Intenta ser más eficiente con tu propio trabajo. Intenta diferenciarte y trabajar tu marca personal porque todos tenemos que vendernos."