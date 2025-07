El próximo parque temático de Disney ya tiene ubicación y le va a salir gratis

THE WALT DISNEY COMPANY

La competencia entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por convertirse en el gran polo de atracción de inversiones internacionales no se libra únicamente en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras o la inteligencia artificial. Desde hace años, ambos países compiten también por liderar el mercado global del ocio, con proyectos cada vez más ambiciosos que buscan atraer turismo, capital extranjero y reconocimiento internacional. En ese contexto, Disney ha decidido construir su séptimo gran parque temático en Yas Island, una isla artificial frente a la costa de Abu Dabi que ya alberga el circuito de Fórmula 1 de Yas Marina y los parques de Ferrari World y Warner Bros. Lo llamativo no es solo la elección de la ubicación, sino las condiciones: la multinacional estadounidense no invertirá en el proyecto ni asumirá riesgos financieros.

Tal como ha recogido Xataka, el anuncio de Disney se ha limitado a una nota breve en la que define el futuro recinto como el más “avanzado e interactivo” de su catálogo. Sin embargo, no ha ofrecido detalles sobre su diseño, las atracciones previstas ni el calendario de apertura. El acuerdo alcanzado con el grupo emiratí Miral, operador de otros parques en la zona, contempla que asuma la totalidad de la inversión y gestione el desarrollo del complejo. Disney, por su parte, aportará sus licencias, supervisará el proceso y obtendrá beneficios mediante regalías. Esta fórmula, que replica el modelo ya utilizado en Tokio y Shanghái, permite a la compañía reforzar su presencia global sin comprometer recursos propios. De hecho, el parque no forma parte del plan de inversión de 60.000 millones de dólares que Disney tiene previsto ejecutar en la próxima década.

Una apuesta regional con implicaciones geopolíticas



La elección de Abu Dabi responde a la ofensiva de Emiratos por atraer grandes marcas occidentales como parte de su estrategia para blanquear su imagen internacional y consolidarse como centro regional del ocio y las finanzas. En ese pulso regional, Arabia Saudí también se ha lanzado a competir con proyectos de gran envergadura, como el parque temático de Dragon Ball anunciado en Qiddiya o el futuro complejo de Six Flags. La llegada de Disney a Yas Island, en este sentido, representa un golpe de efecto en esa carrera por liderar el ocio en Oriente Medio.

Para Disney, el movimiento encaja con su hoja de ruta. A pesar de los desafíos registrados en algunos parques asiáticos, como los de Hong Kong y Shanghái, la división de parques generó 8.889 millones de dólares en el último trimestre fiscal, lo que supone un crecimiento del 6 % respecto al año anterior. No obstante, ese ritmo aún se considera insuficiente en términos internos, y la compañía busca nuevas fórmulas para expandirse sin asumir costes elevados ni tensiones regulatorias. Abu Dabi, con un modelo económico centralizado, escasa fiscalidad y amplios recursos públicos, facilita este tipo de operaciones mediante acuerdos opacos que permiten a las grandes multinacionales esquivar parte de los riesgos habituales en otros mercados.

Aunque ni Disney ni Miral han concretado cuándo comenzarán las obras ni cuál será la fecha de apertura, la elección del emplazamiento y el modelo de financiación anticipan un desarrollo rápido. El nuevo parque se integrará en un ecosistema cada vez más competitivo, donde Universal acelera su ofensiva con franquicias como Harry Potter y Super Mario, Warner mantiene posiciones en la región y Arabia Saudí continúa desplegando sus megaproyectos. En ese tablero, el desembarco de Disney en Emiratos no solo refuerza su apuesta global, sino que redibuja el equilibrio de fuerzas en un mercado donde la fantasía se ha convertido en una cuestión geopolítica.