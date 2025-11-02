El pueblo de Cádiz con la casa más barata de toda la provincia: 100 metros cuadrados por 70.000 euros

Encontrar hoy una vivienda a un precio razonable se ha vuelto casi una quimera: los costes se han disparado y la feroz competencia en las grandes ciudades convierte la búsqueda en una tarea cada vez más complicada. Según el último informe de Idealista, el precio medio del metro cuadrado en España ronda los 2.517 euros, un 15,3% más que hace un año, lo que marca un nuevo máximo histórico.

Por suerte, mientras el precio de la vivienda marca récords a nivel nacional, hay un pequeño municipio de la sierra gaditana que ofrece una excepción llamativa. En Setenil de las Bodegas el precio medio del metro cuadrado ronda los 695 euros, lo que sitúa una vivienda de 100 m² por debajo de los 70.000 euros. Esta cifra es un fiel indicador de que en esta localidad se encuentran las casas más baratas de la región gaditana.

El contraste es todavía más evidente si se mira más de cerca: no solo choca con la media nacional, sino que tanto en Andalucía como en la propia provincia de Cádiz los números se sitúan muy por encima de los de Setenil. En la provincia el precio medio ronda los 2.156 €/m², y en la comunidad autónoma asciende hasta 2.578 €/m², según los datos que maneja el portal, una diferencia que refleja cómo la presión sobre la vivienda eleva los costes frente a los municipios del interior.

Calidad, encanto y precio

Setenil de las Bodegas, un pueblo de poco más de 2.600 habitantes, debe buena parte de su fama a sus singulares “casas-cueva”: fachadas blancas y viviendas excavadas en la roca a la orilla del tajo del río Guadalporcún. Ese trazado urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, atrae turismo y curiosidad, pero por ahora no ha disparado los precios de la vivienda al ritmo de otros municipios costeros de la provincia.

Según el cálculo trasladado por Idealista, una vivienda de 100 metros cuadrados en Setenil podría costar 69.500 euros y una de 200 m² podría valorarse en torno a 139.000 euros, cifras que resultan llamativas frente a lo que piden por inmuebles de tamaño similar en la capital o en municipios costeros con fuerte demanda turística. Esto da como resultado oportunidades de compra muy por debajo de la media provincial y autonómica.

La brecha entre núcleos urbanos y pueblos del interior se mantiene por factores como la menor oferta de servicios, la demanda turística y la disponibilidad de viviendas. No obstante, el atractivo patrimonial de localidades como Setenil, que además forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz, mantiene el interés de compradores que priorizan calidad de vida y singularidad arquitectónica sobre proximidad a playas o grandes ciudades.