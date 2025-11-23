El secreto del pueblo más rico de Andalucía donde cada vecino gana una media de 3.600 euros al mes

La renta media de Andalucía en 2024 fue de 24.566 euros per cápita, según el PIB por habitante, convirtiéndose en una de las regiones con menor PIB en toda España. Dista mucho esta cifra de la de la Comunidad de Madrid, que encabeza la lista con 44.755 euros por habitante, según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, esa tendencia bajista andaluza convive con notables contrastes locales.

Un claro ejemplo es Benahavís, un pueblo de montaña de la provincia de Málaga situado a un paso de la Costa del Sol, que en apenas unos años se ha convertido en el pueblo con mayor renta media de Andalucía. Los últimos datos oficiales de la Agencia Tributaria sitúan la renta bruta media en 43.159 euros anuales, lo que equivale aproximadamente a 3.600 euros mensuales por persona.

Esta cifra, que se sitúa muy por encima de la media autonómica, puede chocar a primera vista con la imagen del pueblo: calles empedradas, plazas y casas blancas, nada que remita a los grandes centros financieros. Sin embargo, los números revelan una realidad distinta y marcadamente desigual dentro de la comunidad, donde los habitantes de Benahavís destacan como una excepción económica que contrasta con la situación de la mayoría de localidades andaluzas.

¿A qué se debe su alto nivel?

No hay un único factor que explique este oasis de prosperidad de la montaña malagueña: la combinación de urbanizaciones de alto nivel, campos de golf y una población extranjera numerosa ha creado un ecosistema de demanda de bienes y servicios de alto valor. La presencia de complejos residenciales exclusivos como La Zagaleta y otras urbanizaciones cercanas atrae residentes con alto poder adquisitivo y eleva tanto la demanda como los precios del mercado inmobiliario local.

En las zonas más selectas los precios por metro cuadrado suben de forma notable: los informes de mercado sitúan a La Zagaleta y áreas contiguas en cifras que rondan varios miles de euros por metro cuadrado, y las viviendas en esa zona alcanzan valores por millones. Por ejemplo, Idealista recoge que el m² en esta zona costó unos 7.679 euros durante el pasado mes de octubre, un aumento del 14,6% con respecto al mismo mes del año pasado.

Otro factor determinante es la propia política municipal. El equipo de gobierno local, con la presencia en el área de Turismo del concejal Scott Marshall, destaca que la administración ha mantenido los impuestos municipales en el mínimo legal y tasas reducidas, por ejemplo, la tasa de recogida de residuos se ha fijado en torno a los 18 euros anuales. Según el Ayuntamiento, esta fórmula favorece la atracción de nuevos empadronados y la inversión.

La demografía del municipio también ha cambiado: más de la mitad de las personas empadronadas son extranjeras, un flujo que ha ido aumentando en los últimos años y que aporta un componente internacional al tejido social y económico del pueblo. El contraste interno andaluz no podría ser más ilustrativo: a pocas decenas de kilómetros hay municipios cuya renta media está por debajo de 14.000 euros, como Benamargosa, que figura entre las localidades con menor renta bruta media de los datos más recientes.