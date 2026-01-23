El 'Juego del Calamar' en una oficina real: obligan a los empleados a rellenar una encuesta eligiendo a quién despedirían

La pregunta no formaba parte en un videojuego ni tampoco en una serie de ficción, sino en un cuestionario interno repartido en una empresa real del norte de Italia, a las puertas de Navidad. “¿A quién dejarías en casa?”. Así arrancaba una encuesta distribuida entre los trabajadores de Bluergo, una compañía de componentes eléctricos con 60 trabajadores, localizada en Castelfranco Veneto, en la provincia de Treviso. La pregunta, según Il Fatto Quotidiano, ha provocado una dura respuesta sindical y ha tensado todavía más un clima laboral ya tocado por las dificultades económicas que atraviesa la empresa.

El formulario no se quedaba ahí. En otro de sus apartados planteaba de forma explícita la posibilidad de reducir la plantilla y pedía a los empleados que indicasen con qué criterios deberían elegirse las personas despedidas. Las opciones eran cinco: trabajadores que se ofrecieran voluntarios; empleados a tiempo parcial; personas sin cargas familiares; los más jóvenes u “otros”, con un espacio en blanco para concretar. Las protestas del personal fueron inmediatas, tanto por el fondo como por el planteamiento de la iniciativa.

El malestar se agravó aún más por un detalle clave: el cuestionario exigía poner el nombre y los apellidos de la persona propuesta para despido. Solo una decena de trabajadores lo devolvió firmado, un dato que refleja, según fuentes sindicales, el rechazo generalizado a una práctica que se ha entendido como una presión añadida sobre una plantilla que vive con mucha tensión la precaria situación económica que atraviesa la empresa. Parte de la plantilla ha llegado a comparar el ambiente en el trabajo con El juego del calamar, la serie de Netflix, donde los jugadores se ven empujados a competir entre sí para sobrevivir.

La empresa, no obstante, ha tratado de rebajar la polémica. Su propietario, Bruno Scapin, ha defendido que el cuestionario era un “simple instrumento de escucha” y una “encuesta interna para testar el clima empresarial”. “El mercado está en crisis y nuestro objetivo es evitar los despidos”, ha asegurado. El martes, dirección y trabajadores mantuvieron una reunión para aclarar las intenciones de la compañía y la situación laboral a corto plazo.

La respuesta sindical, sin embargo, ha sido tajante. La Fiom Cgil de Treviso ha expresado su “indignación y profundo desconcierto” ante un cuestionario que considera como “una maniobra temeraria que traslada a los trabajadores la responsabilidad de los despidos”. En su comunicado, el sindicato denuncia que este planteamiento “transforma un momento de crisis, ya de por sí dramático, en un juego cruel”, en “un ataque directo a la dignidad de las personas”, han indicado.

Para su secretario general, Manuel Moretto, el episodio va más allá de una mala práctica puntual. “No es solo una falta de respeto hacia los trabajadores y las trabajadoras, sino un intento de desintegrar el tejido social de la empresa”, ha afirmado. “Estos métodos no representan una consulta democrática. No permitiremos que los empleados se vean obligados a participar en este humillante juego”, ha añadido.