Evacúan y confinan el Pentágono por un incidente con materiales peligrosos

El Pentágono, epicentro de la Defensa de EEUU, ha sido evacuado preventivamente al detectarse un incidente con materiales peligrosos que ha afectado a "la calidad del aire".

Así lo ha anunciado el Cuerpo de Bomberos y Rescate del condado de Arlington, que han confinado el edificio de manera temporal y sacado al personal que se encontraba en el interior del complejo.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado la evacuación total y ha pedido calma por el operativo de seguridad en marcha. El complejo, ha apuntado en un comunicado, "cuenta con sistemas sofisticados para garantizar la seguridad del edificio y sus ocupantes". "Estos sistemas han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su gravedad", añade su nota.

En el mismo comunicado se matiza que se están aplicando "los protocolos de protección habituales" y ello incluye una orden de confinamiento para la zona afectada, donde hay desplegados numerosos equipos de respuesta especializada.