14 cosas que no sabías de 'El HuffPost'

"Comenzó con mucho esfuerzo, siguió a base de currar. Si no acaba con nosotros daremos mucho que hablar", cantaban Celtas Cortos unos años antes de que naciera El HuffPost, pero es un lema del que esta noche, en la que celebramos nuestro 14º aniversario, podemos apropiarnos (con cariño).

Como dice la canción, no nos faltan las ganas de luchar ni de ser mejores, y aquí podríamos añadir "y contar la realidad". Siempre, eso sí, con esa mirada propia que nos hace tan únicos.

Mientras publicamos estas líneas, aparecerá una nubecilla de humo creada por la velocidad con la que nos vamos a marchar a nuestra fiesta de aniversario —este viernes te contaremos todos los salseos—, pero no queríamos marcharnos sin dejar un tema especial para celebrar todos estos años en vuestra compañía. Aprovechamos la ocasión para daros las gracias por leernos, seguirnos en redes y apoyarnos.

Aquí van 14 cosas que quizá no sabías sobre El Huff, para que conozcas un poco más sobre quienes estamos detrás:

1. Nuestras portadas se llaman 'splash'

Nuestras aperturas son nuestra seña de identidad. Juegos de palabras, montajes de fotos, refranes, chascarrillos, canciones... a través de ellos te contamos lo que está pasando, pero nunca de manera convencional. La ironía y el humor son nuestras palancas para lograr que esboces una sonrisa a la par que te informas. ¿Y por qué se llaman splash? Por nuestro origen americano, que te contamos enseguida.

2. Cómo nos llamamos en realidad

El medio lo fundó en Estados Unidos Arianna Huffington en 2005, bajo el nombre The Huffington Post. La edición española nació en 2012, con Montserrat Domínguez como directora y con 'El' en vez de 'The' en la cabecera. Desde 2017 nos llamamos oficialmente El HuffPost.

3. La primera y mítica portada de la enfermera

A pocas horas de nacer como medio, no teníamos ni idea de con qué tema abrir. Daniel Basteiro redactó un reportaje sobre el lío en el PP: el Gobierno había lanzado ocho mensajes diferentes sobre el inminente rescate financiero. ¿Qué poner de splash? De nuevo, ni idea, hasta que vino la idea de la enfermera que mandaba callar en los hospitales. Horrorizó a muchos y nos dieron algunos palos. Pero indiferentes no dejamos.

La primera portada de 'El Huffpost'. EL HUFFPOST

4. La vez que creíamos que se iba a liar parda

Muchas veces, lo confesamos, se nos ocurren algunos titulares que son impublicables. Y alguna vez hemos llegado a sacar alguna portada que roza la línea y con la que estábamos seguros de que se iba a liar en redes o nos iban a generar un incendio... por ejemplo, nos pasó con una sobre un famoso político español. Sin embargo, pasó totalmente desapercibida. Nada, cero ruido, cero comentarios. ¡Snif!

5. Y la vez que rompimos la portada

Sí, literal. Metimos un Vine del momento en el que un aficionado del Getafe distrajo a Diego Costa haciendo un calvo (sí, así somos) y el código lo rompió todo. Todo. Aún nos duran los escalofríos.

6. Tenemos fotos en pijama

Esto es muy random, pero en tiempos de Arianna nos mandaban un detalle desde Estados Unidos como regalo navideño. Como le preocupa mucho el descanso, un año nos cayeron pijamas y todas las ediciones (hay hasta en Japón) compartimos fotos con ellos puestos.

7. De siete a 27

El Huff nació con siete integrantes y a día de hoy somos casi una treintena de personas, con edades que van de los 24 a los 51 años. Dominan los madrileños y andaluces, aunque hay una buena representación gallega y vallisoletana. También podemos presumir de tener un compañero de Colombia y otro de Benidorm.

8. El ritual para los nuevos

Todo el que entra es recibido con un ritual por el que pasan todos los nuevos. No vamos a desvelar más, pero sí que el origen está en el libro que nos mandó un lector.

9. Somos variopintos

En la redacción también hay aficiones para todos los gustos, desde quien acaba de publicar a una novela negra a quien es eurofan (o fan de Bisbal), pasando por quien ha practicado quiddditch, quien va a clases de bachata o quien toca el bajo en un grupo de rock mariachi.

10. El artículo más leído

El podio está disputado pero, que recordemos, el artículo más leído de la historia del Huff fue Carta de un médico español experto en ébola desde Sierra Leona, publicado en 2014 tras el contagio de la enfermera Teresa Romero.

11. Y firmas para presumir

En nuestras páginas (web) han escrito artículos de opinión figuras que van desde Barack Obama y Kate Middleton a Meryl Streep, Pedro Almodóvar o Michael Moore (uno de sus post lo requetepetó en visitas también).

12. Un cuervo, una diana y una explosión

Nuestra redacción está en Madrid, en las instalaciones de El País y AS, aunque hemos pasado por cinco ubicaciones distintas dentro de éstas. Entre nuestras decoraciones más preciadas, que hemos ido arrastrando mudanza a mudanza, figuran una vuvucela que nadie sabe cómo llegó, un cuervo negro y una diana con la que podríamos desfogar, pero a la que no hacemos caso. Ah, y un día nos explotó una papelera por un zumo. Pero esa es otra historia.

13. Muchos aún no saben ni cómo pronunciarnos

¿Jafpost? ¿Ufpost? ¿Jántintonpos? Lo sabemos, pronunciar nuestro nombre puede ser complicado. Hasta el punto de que desde centralita durante un tiempo nos pasaban las llamadas destinadas al periodista de El País Jacinto Antón.

14. Hacemos las mejores fiestas

Cada año, celebramos un fiestón por nuestro aniversario, en el que se forma una curiosa mezcla de ministros, presentadores de televisión, periodistas, deportistas, influencers... A lo largo de los años nos han acompañado desde Rubalcaba o Ayuso a Fernando Romay, de Jordi Cruz el bueno a Ana Rosa Quintana; de Boris Izaguirre a Míster Jägger. La consigna es pasárselo bien, brindar por un año cargado de información... y por los que vendrán.