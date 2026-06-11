De limpiar chatarra espacial a casi millonaria con 27 años: así se enriquecen los empleados de SpaceX con la mayor salida a bolsa de la historia

Para algunos empleados de SpaceX la salida a bolsa podría ser muy lucrativa

La salida a bolsa de SpaceX está prevista para el 12 de junio. Valorada en 75.000 millones de dólares, será la más grande de la historia de Wall Street.

Si se cumplen las expectativas, Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario. Actualmente posee una fortuna de 800.000 millones de dólares, pero podría aumentar considerablemente gracias a SpaceX.

La operación también va a crear nuevos millonarios y multimillonarios en todo el mundo, pues hay multitud de inversores con acciones de la compañía. Una participación del 1% podría equivaler a 17.000 millones de dólares, según advirtió un analista financiero en la CNBC.

Y no son los únicos a los que acabará beneficiando considerablemente la salida a bolsa. Algunos empleados de SpaceX también podrían embolsarse una importante cantidad de dinero. Hasta el punto de dejar de ser asalariados y convertirse en millonarios.

Los trabajadores de SpaceX, también beneficiados

Hay trabajadores de SpaceX que, en los últimos años, han recibido parte de su sueldo en forma de acciones de la compañía. Estos casos no sólo incluyen a empleados de oficina, sino a todo tipo de perfiles, como soldadores o limpiadoras, según publica The Wall Street Journal.

Uno de los ejemplos más destacados es el de Maryellyn Musselman, una marinera de 27 años que trabajó para SpaceX limpiando restos de cohetes.

Musselman recibió el 10% de su sueldo en acciones durante dos años, y ahora puede venderlas por una cantidad que se espera elevada. No ha revelado cuánto valen sus acciones, pero con la salida a bolsa su precio podría multiplicarse significativamente.

Esta marinera de 27 años planea usar el dinero para montar su propio negocio, aunque aún no sabe cuándo venderá sus participaciones.

El caso de Musselman es uno de los más llamativos, pero hay otros ejemplos similares. Soldadores o camareros también poseen acciones de la empresa y se plantean venderlas, según el mismo artículo de The Wall Street Journal.

Muchos podrían convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Aunque los directivos y grandes inversores serán los que mayor beneficio obtengan.