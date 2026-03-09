Estas son las novedades de la declaración de la renta 2025-2026

Queda poco para que arranque la campaña de la renta 2026. El calendario de Hacienda estipula que el 8 de abril se abre el período para las presentaciones online, mientras que las citas telefónicas estarán disponibles a partir del 6 de mayo y las presenciales desde el 1 de junio. Tienes hasta el 30 de junio para completar el trámite.

Este momento es el más esperado por millones de contribuyentes, ya que puedes ahorrar dinero en impuestos gracias a las deducciones fiscales. Por eso es recomendable presentar la declaración de IRPF aunque no estés obligado.

Pero antes de calcular cuánto dinero puedes ahorrar, es importante que conozcas las novedades que ya ha confirmado la Agencia Tributaria.

Todos los años hay nuevos aspectos a tener en cuenta, y en ocasiones no son detalles que debas pasar por alto. Esta vez, por ejemplo, hay buenas noticias para las personas que estuviesen desempleadas en 2025.

Todas las novedades de la renta en 2026

La Agencia Tributaria siempre publica las novedades de la declaración de la renta tiempo antes de que arranque la campaña. Así puedes estudiarlas con detenimiento y saber hasta qué punto te afectan.

Estos son los principales puntos de interés en la nueva campaña:

No es obligatorio presentar la renta si has cobrado el paro: deja de ser obligatorio que hagan la declaración aquellos que han cobrado una prestación por desempleo, aunque tendrán que entregarla si superan los umbrales de ingresos estipulados.

deja de ser obligatorio que hagan la declaración aquellos que han cobrado una prestación por desempleo, aunque tendrán que entregarla si superan los umbrales de ingresos estipulados. Deducción por SMI: aquellos que cobren el salario mínimo pueden acogerse a una deducción de 340 euros directamente del IRPF.

aquellos que cobren el salario mínimo pueden acogerse a una deducción de 340 euros directamente del IRPF. Nuevo tramo en el impuesto de ahorro: las ganancias patrimoniales y dividendos que superen los 300.000 euros anuales tributarán al 30%, dos puntos más que el año pasado.

las ganancias patrimoniales y dividendos que superen los 300.000 euros anuales tributarán al 30%, dos puntos más que el año pasado. Prórroga a la deducción por la eficiencia energética de la vivienda: se ha extendido un año más, así que si hiciste reformas para mejorar la eficiencia de tu vivienda puedes deducirte entre un 40% y un 60% de los gastos de la obra.

se ha extendido un año más, así que si hiciste reformas para mejorar la eficiencia de tu vivienda puedes deducirte entre un 40% y un 60% de los gastos de la obra. Prórroga en la deducción a la compra de un vehículo eléctrico: otra deducción que se extiende, en este caso es del 15%.

otra deducción que se extiende, en este caso es del 15%. Ayudas por la DANA o incendios: aquellos que cobraron ayudas por una catástrofe no tendrán que tributarlas.

aquellos que cobraron ayudas por una catástrofe no tendrán que tributarlas. Pago por Bizum: si la declaración te sale a ingresar puedes efectuar el pago por Bizum.

si la declaración te sale a ingresar puedes efectuar el pago por Bizum. Nuevo simulador: Hacienda pone a disposición de los contribuyentes un nuevo simulador online que sirve para hacer un cálculo del resultado de la declaración; se llama Renta Web Open.

Las novedades más relevantes son aquellas dirigidas a los que han cobrado una prestación del SEPE o los perceptores del SMI. Si no es tu caso, te puede resultar de interés el pago por Bizum, debido a su comodidad, o el nuevo simulador, que te ayudará a gestionar mejor el borrador.